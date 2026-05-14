En explorant les bienfaits de l'aubergine, découvrez comment intégrer cet aliment dans un régime anticholestérol et les précautions à prendre en cas de digestion difficile.

Aliment phare de la cuisine méditerranéenne, l’aubergine est un légume bourré de bienfaits santé. Il est particulièrement recommandé en cas de cholestérol. On vous explique pourquoi avec la diététicienne et nutritionniste Clara Ledoux Morvan.

Elle est pauvre en lipides et ne contient pas de cholestérol. Ses saponines antioxydantes et ses fibres solubles aident à réduire le mauvais cholestérol et à prévenir les maladies cardiovasculaires. Privilégiez une cuisson douce (four, vapeur, grillée) pour conserver ses nutriments. Évitez les matières grasses excessives pour maximiser son intérêt nutritionnel.

En cas de digestion difficile, optez pour une cuisson fondante et réintroduisez l’aubergine progressivement, en petites quantités, pour profiter de ses bienfaits sans inconfort. Comment manger mon aubergine pour maximiser ses bienfaits ? L’aubergine renferme des saponines, des molécules aux vertus antioxydantes qui font baisser le taux de graisses dans le sang et diminuent l’oxydation du mauvais cholestérol. Ce qui aident à diminuer l’absorption du cholestérol au niveau intestinal et à favoriser son élimination.

Pour l’ensemble de ces raisons, 'l’aubergine est très recommandée dans le cadre de la prévention contre le cholestérol et les maladies cardiovasculaires de manière générale, bien que son effet reste modéré sans une alimentation globale adaptées'. La qualité de l’aubergine, notamment la manière dont elle a été cultivée, joue sur la santé globale à long terme. Veillez à privilégier une aubergine cultivée en France car les normes de sécurités sanitaires y sont plus strictes que pour des aubergines importées.

Comme pour tous les légumes, il n’y a pas de seuils de consommation préconisés par jour pour l’aubergine. Il polecit de préserver les fibres et les autres nutriments comme les vitamines. Il ne faut pas ajouter de matière grasse (huile) en grande quantité, par exemple pour préparer des aubergines frites, fait perdre une grande partie de l’intérêt nutritionnel. L’aubergine ne se consomme que cuite !

Cleure, elle contient de la solanine, une substance qui peut devenir toxique, si consommée à haute dose. A cause de sa richesse en fibres, la texture aussi peut rendre la digestion difficile si elle est mal cuite. Sauf exception, l’aubergine reste inadaptée pour les troubles digestion. Il faut dans son alimentation.

En commençant par de petites quantités et en l’accompagnant par des aliments digestes, l’aubergine peut être réintroduite de façon progressive et adaptée et venir compléter une alimentation anticholestérol





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