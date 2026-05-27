Au Temps d'Eugénie : une confiserie française allie intelligence artificielle et savoir-faire artisanal

La maison de confitures artisanales Au Temps d'Eugénie en Dordogne intègre l'intelligence artificielle dans sa fabrication pour optimiser les dosages réduire le gaspillage et sublimer son héritage traditionnel. Son dirigeant Mathieu Pivaudran explique comment l'IA devient un outil de précision sans jamais remplacer l'instinct du maître-artisan.

Mathieu Pivaudran présentant sa confiture fraise-thym géraniol réalisée avec l IA et primée au dernier salon des Épicures à Paris. Crédit photo Virginie Desmet Pour que le premier essai soit le bon : l intelligence artificielle s invite dans les chaudrons d Au Temps d Eugénie en Dordogne .

Installée à Coulounieix-Chamiers la maison de confitures artisanales Au Temps d Eugénie intègre l intelligence artificielle dans son processus de fabrication pour optimiser les dosages et limiter le gaspillage de matières premières. Les explications de son dirigeant Mathieu Pivaudran. En Dordogne à Coulounieix-Chamiers la maison Au Temps d Eugénie perpétue l art de la confiture artisanale depuis des générations. Pourtant derrière les chaudrons en cuivre et les gestes ancestraux une révolution silencieuse s opère.

Mathieu Pivaudran à la tête de l entreprise a choisi d intégrer l intelligence artificielle IA non pas pour remplacer l artisan mais pour sublimer son savoir faire. Entre tradition de 1880 et algorithmes de 2026 rencontre avec un dirigeant qui mise sur la tech pour préserver l authenticité. Nous avons la chance d être une petite structure de cinq personnes très polyvalente et agile affirme le dirigeant de l entreprise installée à Coulounieix-Chamiers.

Qu est ce qui a poussé une maison attachée aux traditions comme Au Temps d Eugénie à intégrer l intelligence artificielle dans son processus de fabrication ? C est d abord une curiosité personnelle qui est devenue un outil de gain de temps et de précision. Je l ai envisagée dans le cadre d une démarche RSE. Créer une nouvelle recette engage des matières premières de plus en plus coûteuses.

Gâcher des fruits ou des épices parce qu un dosage est raté me posait un problème éthique et économique. Nous l utilisons pour que le premier essai soit le bon. Par exemple pour associer le romarin à l abricot nous avons crash testé les proportions via différentes IA. Cela nous donne un mode opératoire précis.

Grâce à cela nous avons réussi nos essais du premier coup sans rien jeter. Une de nos créations assistées par l IA la fraise thym géraniol a d ailleurs été récemment récompensée par une médaille de bronze au prestigieux salon des Épicures à Paris. Absolument. Je la vois comme un collaborateur mais avec un esprit critique.

L IA est très consensuelle elle puise dans le savoir commun. Elle ne remplacera jamais l instinct. Parfois elle se trompe : pour la lavande elle nous donnait des dosages insuffisants et il a fallu doubler les doses manuellement parce que son parfum est moins puissant que celui du thym. Le cuisinier garde la main sur l équilibre final.

Au Temps d Eugénie est connue pour ses confitures ses gelées et ses compotes vendues principalement en épicerie fine. Comment l arrivée de l IA a t elle été accueillie au sein de l entreprise ? Des employés ont ils eu peur d une robotisation de la réflexion ? Non.

Déjà parce qu on partage tout ici. Il n y a pas de secret. En plus plusieurs parmi nous sont digital natives. Les nouvelles technologies ne les impressionnent pas.

Tout le monde s est montré très collaboratif dans cette démarche. Nous sommes et restons des manufacturiers. Nous travaillons à l ancienne : chaudron de cuivre et cuillère. L IA nous aide à être plus performants dans la gestion mais le cœur de notre métier reste le fruit.

En ce moment c est la saison des fraises. Nous attendons qu elles soient extrêmement mûres avec un vrai taux de sucre avant de les travailler. C est fascinant en effet. J ai utilisé l IA pour la datation de nos archives.

En lui soumettant des photos de vieilles recettes des portraits de famille et en analysant le style graphique ou le choix des mots j ai pu confirmer que l entreprise avait été créée en 1880. C est un travail de recoupement d informations un peu comme celui d un journaliste. C est un projet en cours. Je souhaite qu elle nous aide pour le data crunching : analyser notre répartition de clientèle en France pour éviter de subir la saisonnalité.

Est ce que nos clients sont plutôt en ville à la campagne ou sur les côtes ? L IA peut devenir une assistance stratégique pour nous conseiller sur les tendances de consommation ou les besoins à l export. Elle se porte bien même si nous subissons comme tous les métiers de bouche le frein lié au coût de la vie.

L entreprise familiale démontre ainsi que la tradition et l innovation peuvent dialoguer pour préserver un artisanat tout en répondant aux défis contemporains de gaspillage et de gestion durable





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Confiture Intelligence Artificielle Artisanat Dordogne RSE Gaspillage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Football en Dordogne : Sarlat/Marcillac atteint son but, Prigonrieux se maintientLes joueurs du Périgord noir ont validé, dimanche 24 mai, leur promotion en Régional 2

Read more »

Betclic Élite : où en est le recrutement du Boulazac Basket Dordogne ?Le club périgourdin, 12e de la saison régulière qui vient de s’achever, a déjà commencé à penser à 2026-2027

Read more »

Dordogne : les syndicats du secteur social appellent à manifester mardi 26 maiMardi 26 mai, une intersyndicale du secteur social appelle à se rassembler devant la préfecture pour réclamer une augmentation des salaires

Read more »

Canicule et pic de chaleur : des records dépassés en DordogneTout le département a dépassé les 30 °C ce lundi 25 mai, avec des pointes à plus de 35 °C à Brantôme ou Montignac-Lascaux

Read more »