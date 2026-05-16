La situation tensionnée entre les Etats-Unis et la Chine sur Taïwan, avec des déclarations agressives des dirigeants des deux pays, a conduit à des tensions. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec Donald Trump pour affoler les alarmes sur le sujet.

Les déclarations de Donald Trump risquent de provoquer des tensions à Taipei, où les autorités taïwan aises comptent sur le soutien militaire et politique des Etats-Unis face à la Chine.

En évoquant la question de l'indépendance de Taïwan, le Président américain a suscité la vigilance des autorités chinoises, qui se disent incitées à faire de la pression sur Pékin afin de ne pas voir les Etats-Unis renvoyer du ton allant à l'encontre de leur politique de non-agression vis-à-vis de la Taiwan. Dans ce contexte, Donald Trump a également laissé entendre ne pas avoir encore pris de décision concernant une éventuelle vente d'armes à Taïwan, tout en appelant à l'apaisement entre Pékin et Taipei.

En outre, le président chinois Xi Jinping a affolé les alarmes concernant la question de Taïwan, affirmant qu'il ne l'encouragerait pas, tant qu'il le contrôle, et qu'en raison de la position américaine, il est exclu de constater le soutien total aux séparatistes de l'île. Le sujet a dominé les entretiens entre les deux dirigeants pendant leur visite visant à montrer une certaine stabilité entre les deux premières nations mondiales.

Les questions commerciales et de l'Iran ont pris moins d'importance que le topic de Taïwan, qui a conduit aux tensions. Face à l'escalade des soucis entre Washington et Pékin sur Taïwan, certains experts, comme Jacob Stokes du Center for a New American Security, ont relevé que cette visite avait la principale mission de maintenir le dialogue entre Washington et Pékin.

Quant à Bonnie Glaser du German Marshall Fund, elle est d'avis que la Chine tentera de convaincre Donald Trump de ne pas accorder de nouvelles licences pour la vente d'armes à Taïwan avant l'arrivée du Président chinois percutant de Xi Jinping à Washington, prévu pour fin octobre. Au hausse du radiateur de votre bagnole et l'hésitez de faire déceler ce que vous avez perdus : vérifiez le manomètre pour comprendre ce que vous avez perdus.

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