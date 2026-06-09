Au marché de Caussade, le labeur quotidien d'Amélie et David, bouchers locaux

Portrait d'Amélie et David, bouchers sur le marché de Caussade depuis six ans. Entre les débuts difficiles, les horaires matinaux et la préparation minutieuse, ils expliquent leur passion pour le contact client et les circuits courts, tout en déplorant la baisse de fréquentation liée au coût des carburants et la lourdeur des normes d'hygiène.

Au marché de Caussade , dans le Tarn-et-Garonne, une animation quotidienne anime les étals où se mêlent les odeurs des produits frais, les discussions des clients et le savoir-faire des commerçants.

Parmi eux, Amélie et David tiennent une boucherie locale, installée depuis six ans sur ce marché. Amélie, bouchère associée à son compagnon, raconte les défis et les satisfactions de ce métier exigeant. David, quant à lui, possède quinze ans d'expérience dans le secteur. Leur reprise de l'activité n'a pas été sans difficultés, car ils n'avaient pas anticipé l'amplitude horaire et l'organisation requises, bien différentes d'une boutique traditionnelle.

Leur motivation principale reste le contact direct avec la clientèle. Chaque marché présente une composition différente de public : le lundi attire une clientèle plus âgée, tandis que le samedi est plus jeune. Cette variété rend leur travail vivant et stimulant. Leur moment préféré reste l'instant de la vente et de l'échange avec les gens.

La journée commence très tôt, vers trois heures trente du matin. Au laboratoire, ils découpent et conditionnent les viandes avant de se rendre sur le marché pour tenir l'étal jusqu'en début d'après-midi. Ensuite, il faut tout remballer et préparer les produits pour le lendemain. Un rythme soutenu qui s'étend à toute la semaine puisqu'ils assurent cinq marchés, mais avec la préparation, ils travaillent en réalité sept jours sur sept.

Ils insistent sur la nécessité d'être travailleur et de ne pas compter ses heures. Avec des enfants à charge, la conciliation entre vie professionnelle et familiale demande de l'énergie et de la constance. C'est pourquoi ils privilégient les circuits courts : le bœuf vient de Mirabel, l'agneau de Caylus et les autres viandes du Lauragais. Les clients sont fidèles car ils retrouvent en market une garantie de produits locaux qu'ils ne trouvent pas en grande surface.

L'installation de la boucherie a eu lieu juste après la crise sanitaire. À cette période, l'ambiance était très chaleureuse, les gens ayant un fort besoin de retrouver les marchés et le convivialité. Aujourd'hui, une autre difficulté émerge : la hausse du prix des carburants. Ils observent une baisse de fréquentation d'environ quinze pour cent, un phénomène qui touche Caussade comme les autres marchés de la région.

Par ailleurs, la contrainte majeure reste les normes d'hygiène, très strictes dans leur secteur, ce qui complexifie leur quotidien. Enfin, ils aimeraient que les consommateurs prennent conscience de l'ampleur du travail en coulisses. Beaucoup imaginent qu'ils arrivent à huit heures et partent à treize heures, sans se douter de la préparation en amont, du nettoyage et de l'organisation logistique indispensables.

Cette série de portraits au marché de Caussade vise à montrer l'envers du décor et la passion de ces commerçants qui animent les places de province. D'autres artisans, comme Resa avec son étal fruitier ou Patrick avec ses céramiques, partagent également leur expérience, soulignant l'importance des échanges et de la fierté du travail bien fait.

Le marché reste ainsi un lieu de vie essentiel, malgré les défis économiques et réglementaires, où les sens sont en éveil et où se tissent des liens entre producteurs et consommateurs





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boucherie Marché Caussade Circuits Courts Vie De Famille

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bernadette Chirac, portrait d'une femme d'action au cœur de la Ve RépubliqueIssue d'une famille bourgeoise catholique, Bernadette Chirac revient sur les lieux clés de son parcours - le château de Bity, Sarran, l'Hôtel de Ville et l'Élysée - et se confie à la sociologue Anne Barrère. Entre témoignages, archives et confidences, ce documentaire dévoile son franc‑parler, son humour et son influence politique, tout en abordant les sujets qui fâchent et en rendant hommage à son exigence et à son audace.

Read more »

Un homme jugé le 22 septembre pour avoir tiré les cheveux de sa compagne à CaussadeUn homme sera jugé le 22 septembre au tribunal judiciaire de Montauban pour des faits survenus dans la nuit du 4 au 5 juin à Caussade.

Read more »

Caussade. Le Rotary-Club accueille son plus jeune membre, Enzo StevenceLe Rotary-Club de Caussade a vécu un moment particulièrement symbolique et émouvant à l’occasion de l’intronisation d’Enzo Stevence, célébrée sous la présidence de Pascal Magne.Cette soirée revêtait une dimension...

Read more »

Caussade. La piscine Quercy’O aux côtés de l’association Le Rosier blancLa piscine Quercy’O, représentée par son directeur Mickaël Kestelyn, a eu le plaisir d’accueillir les adhérents de l’association Le Rosier blanc, présidée par Karima Benaboura, à l’occasion d’une séance d’aquagym...

Read more »