"Au bout de l'enquîte", le nouveau magazine de faits divers de Marie Drucker, reprend la voie laissée par "Le Violeur de la Sambre", Dino Scala, en fonction pendant 30 ans, de 1988 à 2018, dans le Nord de la France et la Belgique.

Au bout de l'enquète, le fin de l'infidélite ? Saison 5 Pendant 30 années, de 1988 à 2018, Dino Scala , surnommé par les médias 'le Viaducteur de la Sambre ', a semé la terreur en agressant et violant des femmes le long de la réunion la Sambre , un territoire long de 30 kilomètres entre le nord de la France et la Belgique.

Pour les services de police, il restait insaisissable.

'On a tous le sentiment qu'on peut être victime, oùwément victime ou criminel' : Marie Drucker et Alain Bauer sélôvent le succès d'Au bout de l'enquéte . L'amusante réaction de Christophe Hondelatte à l'arrivée d'Au bout de l'enquéte sur France 2. L'affaire Treiber : qui est Marie-Christine Van Kempen, belle-sôur de Roland Giraud, un temps suspecte dans les meurtres de Géraldine Giraud et Katia Lherbier ?

Au bout de l'Enquête, L'affaire Mathilde Croguennec (France 2) : ce ténon du barreau a bouleversé le proès-en-appel du meurtrier. France 2 : à quoi va ressembler Au bout de l'enquîte, le nouveau magazine de faits divers de Marie Drucker





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