Découvrez l'exposition Sublim'Ice à Avignon. 17 sculptures en glace ouvrent le 28 novembre face au Palais des Papes. Entrée à 8 euros pour cette attraction payante unique.

L'atmosphère festive de la Cité des Papes a pris un tournant cristallin avec l'inauguration d'une nouvelle attraction majeure. La Ville d' Avignon présente officiellement son dispositif hivernal inédit, composé de 17 sculptures en glace de grande envergure. Le public peut découvrir ces œuvres dès le samedi 28 novembre, marquant le début officiel de cette expérience immersive dans le centre historique.

Détails De L'installation Et Des Œuvres

L'installation s'étend sur une période significativement longue en arrière-plan des célébrations traditionnelles de la ville. À quelques mètres seulement de l'entrée principale du Palais des papes, des containers métalliques ont été intégrés au décor urbain avec des ornements de Noël. Ce site accueille une dizaine d'artistes spécialisés dans l'art glaciaire qui travaillent activement sur ces créations monumentales. L'ouverture au grand public était initialement prévue pour le samedi 28 novembre, date butoir pour la finalisation du projet.

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La presse a eu les premiers accès à ce lieu magique ce jeudi 19 novembre, alors que le processus de taille n'était pas encore totalement achevé. Dans l'enceinte des containers réfrigérés, la température est maintenue rigoureusement à -12 degrés. Cette infrastructure spécifique permet de préserver les blocs de glace qui pèsent chacun plus d'une tonne et demie. Les créateurs utilisent des outils variés, allant des burins traditionnels aux tronçonneuses et scies électriques, pour modeler la matière.

Chaque œuvre demande en moyenne deux jours de travail acharné pour être finalisée avec précision. Parmi les pièces déjà visibles, on distingue un toboggan entièrement fonctionnel, offrant une expérience ludique aux visiteurs. Un père Noël de grande taille permet aux enfants de s'asseoir dessus, créant un point de contact direct avec l'art. Plus loin, l'iconographie locale est honorée avec une reproduction du pont Saint-Bénézet et du pont d'Avignon.

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La narration visuelle s'enrichit également d'une crèche de Noël traditionnelle et d'une boule de glace représentant le palais des papes. Ces éléments combinés créent un paysage artistique unique qui contraste avec la pierre historique environnante. L'installation intègre également une mise en scène scénographique comprenant des effets de son et de lumière. Cette dimension technique vise à amplifier l'expérience visuelle et immersive des visiteurs nocturnes.

Positions Des Acteurs Et Partenariat

Ce projet repose sur un modèle économique hybride spécifique au contexte local. Contrairement aux marchés de Noël habituels de la ville, cette attraction est payante. Le tarif plein est fixé à 8 euros par personne pour l'entrée. Des places à prix réduits sont également disponibles pour adapter l'accès à différents profils de visiteurs. La Ville s'engage également à fournir des tickets gratuits pour garantir une ouverture au plus grand nombre, notamment auprès des publics fragiles.

Le financement du dispositif repose sur un partenariat public-privé structuré. La municipalité, représentée par la première adjointe Corinne Chatriot, a cofinancé le projet à hauteur de 40 000 euros. Le reste du budget, dont le montant exact n'a pas été communiqué publiquement, est pris en charge par la société d'événementiel Elite Event. Cette dernière perçoit l'intégralité des recettes de billetterie pour compenser ses investissements.

Les dirigeants de la société organisatrice, Jason Peroni et Bruce Etienne, confirment l'engouement précoce pour l'événement. Ils annoncent que plus de 1 000 personnes ont déjà réservé leur entrée en avance. Cette demande anticipée suggère une forte fréquentation potentielle tout au long de la durée de l'exposition. Le modèle vise à équilibrer la rentabilité commerciale avec l'intérêt touristique de la région.

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Corinne Chatriot souligne l'importance stratégique de cette initiative pour l'attractivité du département. Elle prévoit explicitement des visites organisées pour les écoles de tout le Département Vaucluse. Cette démarche éducative et culturelle vise à ancrer l'attraction dans le tissu social local. L'objectif est d'attirer un flux important de visiteurs supplémentaires, notamment les familles et les groupes scolaires, au-delà du simple tourisme hivernal.

Yoann, sculpteur pour l'entreprise Sublim'Ice, joue un rôle central dans la coordination du projet artistique. Il a d'ailleurs démontré l'aspect ludique du toboggan lors de la présentation aux journalistes. Son expertise technique garantit la qualité structurelle et esthétique des 17 sculptures. La collaboration entre les artistes indépendants et les organisateurs professionnels permet une réalisation dans des délais serrés. L'ensemble du dispositif se veut être une nouveauté festive majeure pour la saison des fêtes à Avignon.