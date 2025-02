Atterrissage Prématuré pour la Reine Mathilde de Belgique

Un incident inattendu a interrompu le voyage de la reine Mathilde vers le Costa Rica. L'avion de la compagnie KLM a dû effectuer un atterrissage prématuré à cause d'une fissure sur le pare-brise du cockpit. Malgré l'intervention, la sécurité des passagers et de l'équipage n'a jamais été compromise.

Dimanche 9 février, un incident inattendu s'est produit lors du vol de la reine Mathilde de Belgique vers le Costa Rica . L'avion de la compagnie KLM , un Boeing 787-9, a dû effectuer un atterrissage prématuré à l'aéroport international Juan Santamaria après qu'une fissure apparue sur le pare-brise du cockpit.

L'atterrissage, qui s'est déroulé onze minutes avant l'heure prévue, a été confirmé par la compagnie aérienne néerlandaise qui a assuré que la sécurité des passagers et de l'équipage n'avait jamais été compromise. Wim Dehandschutter, journaliste belge spécialisé en royauté et présent à bord de l'appareil, a témoigné sur Twitter qu'il n'avait rien remarqué de particulier pendant le vol, ni turbulences alarmantes ni changements de comportement de l'équipage. Il a été surpris par les informations concernant un atterrissage d'urgence, affirmant que l'atterrissage lui-même a été assez normal. La reine Mathilde effectuait ce déplacement en solo et voyageait en classe affaires sur un vol commercial, une pratique qui s'applique lorsqu'elle voyage sans son époux, le roi Philippe. En cas de voyage avec le roi, elle utilise des avions de la Défense belge pour des raisons de sécurité. La visite officielle de la reine au Costa Rica a débuté lundi, marquée par des rencontres avec des responsables locaux et des visites sur les lieux d'actions de l'UNICEF. La reine Mathilde est présidente d'honneur de la branche belge de l'organisation humanitaire et s'est rendue dans le pays pour constater les initiatives prises en faveur des enfants et des jeunes vulnérables.





