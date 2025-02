Attention aux Rayons UV en Montagne : Les Dermatologues Préviennent et Sensibilise

À l'occasion du début des vacances d'hiver 2025, le Syndicat national des dermatologues vénérologues (SNDV) lance une campagne de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers de la peau. Les rayons UV en montagne sont tout aussi dangereux qu'en été, et il faut prendre des précautions spécifiques.

Le coup d'envoi des vacances d'hiver a été donné le samedi 8 février 2025 et de nombreuses familles ont pris la route pour les stations de ski, attirées par la neige abondante cette année. À cette occasion, le Syndicat national des dermatologues vénérologues (SNDV) lance, en partenariat avec les Écoles de ski internationales (ESI), une campagne de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers de la peau.

Selon les chiffres de l'Institut national du cancer, environ 100 000 nouveaux cancers de la peau sont détectés chaque année. 85 % de ces cancers, parmi les plus fréquents, sont évitables car liés à une exposition excessive aux rayons UV. Et même en montagne, il est important de se méfier de ces rayons. Malgré le froid, les rayons UV en montagne sont tout aussi dangereux qu'en été. On s'en méfie moins, et pourtant, ils présentent des spécificités qui les rendent particulièrement néfastes. En altitude, l'intensité du soleil est plus élevée car l'atmosphère est plus fine et le niveau de filtration moindre. La quantité d'UV augmente de 10 % tous les 1000 mètres de dénivelé. L'intensité UV serait en moyenne 30 % plus élevée en montagne qu'à la plage. L'Organisation mondiale de la Santé indique que la neige propre réfléchit jusqu'à 80 % des UV, contre seulement 25 % pour l'écume de mer, 15 % pour le sable et 10 % pour les pelouses et les sols. Le froid diminue la sensation de chaleur, un faux sentiment de sécurité peut s'installer et inciter les vacanciers à ne pas se protéger, du moins pas suffisamment. Les skieurs alpins, souvent cachés sous des casques et des lunettes, ont tendance à se dévêtir et à s'exposer lors de pauses déjeuner, aux heures les plus à risque de la journée, avec des quantités d'UV importantes. Les adeptes du ski de fond et des raquettes, les promeneurs exposent souvent au soleil largement plus de peau que les skieurs alpins et devraient se protéger encore davantage. Il est important de noter que les cancers de la peau sont dus aux rayonnements ultraviolets B (UVB) et A (UVA). Les carcinomes comme les mélanomes sont tous les deux le plus souvent liés à une exposition au soleil excessive et chronique.





