Attention aux Micro-ondes du Bureau ! : Un Terrain de Contamination Inattendu

Une étude révèle que les micro-ondes du bureau peuvent être un nid à bactéries, potentiellement dangereux pour la santé. Les experts conseillent des mesures de précaution pour minimiser les risques de contamination.

Lorsque les employés sont interrogés sur l' hygiène de leur environnement de travail, la grande majorité pensent que les toilettes sont l'endroit le plus susceptible de contenir des germes et de présenter le plus grand risque de contamination. Mais ils se trompent, déclare le Dr Charles Gerba, professeur de virologie à l'Université d'Arizona, cité par le New-York Post.

En matière de risques de contamination, les salles de pause et les cuisines arrivent en tête, alerte le médecin, car dans ces lieux, les gens prennent leurs repas et... éternuent ! Les rhumes et les grippes se propagent davantage car les virus se déposent sur les surfaces et l'espace est partagé par un grand nombre de personnes qui s'y succèdent tout au long de la journée. Et on ne vous parle pas de l'éponge qui traîne sur l'évier depuis 6 mois et que vous utilisez (peut-être) pour nettoyer votre coin de table...\Vous n'allez plus regarder le micro-ondes de la même manière. « À bien des égards, il s'agit d'un restaurant non réglementé. Des personnes ayant des habitudes d'hygiène différentes partagent l'espace sans aucune réglementation », souligne le virologue. Mais ce qui l'inquiète encore plus, ce sont les risques que nous prenons sans le savoir, en réchauffant notre déjeuner au micro-ondes du bureau. « À la mi-journée, les débris alimentaires se sont accumulés à l'intérieur, créant une couche invisible de contamination », explique Sarah Jeffries, instructrice en premiers secours d'urgence au travail. « La chaleur et l'humidité font du micro-ondes un terrain propice à la prolifération des bactéries, ce qui signifie que toute personne qui réchauffe son repas court un risque plus élevé de contracter une maladie d'origine alimentaire ». \Une étude de 2024 a révélé que les micro-ondes installés dans les environnements partagés tels que les salles de pause des bureaux contiennent souvent des bactéries comme le staphylocoque, la salmonelle ou l'E. coli. Habituellement, ces bactéries sont tuées à très haute température, mais les micro-ondes ont souvent des problèmes de chauffage inégal, ce qui permet aux micro-organismes de continuer à prospérer dans le four. Comment réduire le risque de contamination au bureau ? Pour minimiser les risques, Sarah Jeffries, prodigue quelques conseils. En premier lieu, elle recommande d'utiliser un récipient adapté au micro-ondes et doté d'un couvercle pour couvrir les aliments ou tout au moins de couvrir le plat d'une serviette en papier pour réduire la propagation des éclaboussures. « Remuez aussi vos aliments à mi-cuisson pour éviter les zones froides où les bactéries peuvent se développer. Si le micro-ondes n'est pas équipé d'un plateau tournant, faites des pauses périodiques pour faire tourner le récipient manuellement ». Essuyez le micro-ondes avant de l'utiliser. Certes, vos collègues font la queue derrière vous et piaffent d'impatience mais un nettoyage rapide du micro-ondes, y compris de la poignée de porte, des boutons et des parois intérieures, avec une lingette désinfectante éliminera les germes. « Si vous expliquez à vos collègues pourquoi vous faites cela, cela devrait probablement vous rendre plus sympathique à leurs yeux », suggère la spécialiste. Évitez les aliments à haut risque. Soyez prudent lorsque vous réchauffez des aliments crus ou partiellement cuits, ou des œufs, qui sont plus sujets à la croissance bactérienne s'ils ne sont pas bien chauffés





