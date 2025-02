Attention aux dangers du petit-déjeuner ! 3 aliments à éviter

Un médecin met en garde contre le danger de certains aliments du petit-déjeuner et explique comment choisir des options plus saines pour éviter les pics de glycémie.

Le petit-déjeuner joue un rôle essentiel dans le maintien d'une bonne santé . Il est crucial de choisir des aliments rassasiants et non sucrés pour éviter les pics de glycémie et assurer une énergie soutenue tout au long de la journée. Cependant, certains aliments couramment consommés le matin pourraient avoir un impact négatif sur votre santé en provoquant des variations importantes du taux de sucre dans le sang.

Le Dr Alexandre Olmos, spécialiste des risques cardiovasculaires, de l'échographie musculo-squelettique et de la médecine sportive, a récemment averti contre trois aliments fréquemment présents dans les petits-déjeuners : le pain blanc, les céréales sucrées et les jus de fruits transformés. Le pain blanc, riche en glucides, provoque une montée rapide du taux de sucre dans le sang suivie d'une chute brutale, générant des envies de grignoter et favorisant la prise de poids. Il manque également aux nutriments essentiels que votre corps nécessite.De même, les céréales pour petit-déjeuner souvent sucrées contiennent de hauts niveaux de sucre raffiné. Elles ont un index glycémique élevé, entraînant une augmentation rapide de la glycémie. Le jus de fruits transformé, quant à lui, peut provoquer un pic d'insuline, suivi d'une fatigue, d'une baisse d'énergie et de sensations de faim. A l'inverse de manger un fruit entier, boire un jus de fruit ne permet pas d'assimiler les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Le Dr Olmos recommande de privilégier des alternatives plus saines comme les pains complets riches en fibres, les céréales sans sucre ajoutés et les fruits frais





