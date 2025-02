Attention aux Boissons Matinales : Citrons et Vinaigre de Cidre de Pomme, des Dangers pour Vos Dents

Deux boissons populaires, le citron et le vinaigre de cidre de pomme, peuvent causer des dommages irréversibles aux dents s'elles sont consommées quotidiennement à jeun. Le docteur Ben Hargreave explique les risques liés à leur acidité et propose des alternatives plus saines.

Certains conseils diététiques populaires peuvent avoir des conséquences désastreuses sur l'émail des dents. Le docteur Ben Hargreave, dentiste en Australie chez Dental Boutique, a récemment pris la parole lors de l'émission Brekky Central pour mettre en garde contre deux boissons matinales qui, sous leur apparence inoffensive, peuvent causer des dommages irréversibles aux dents.

Ces deux boissons sont devenues virales ces dernières années, notamment pour leurs supposés bienfaits sur la perte de poids. Cependant, elles sont également connues pour être très agressives pour l'émail dentaire. Le docteur a expliqué qu'il ne boirait jamais d'eau citronnée ou de vinaigre de cidre de pomme le matin. Un effet destructeur sur l'émail Il précise que de nombreuses personnes pensent que consommer ces boissons à jeun favorise la digestion et permet de brûler des graisses. Pourtant, cette habitude peut gravement compromettre la santé dentaire sur le long terme. Ces boissons abîment l'émail des dents et, consommées quotidiennement, elles peuvent vraiment endommager la dentition, affirme-t-il. L'eau citronnée et le vinaigre de cidre de pomme sont tous deux extrêmement acides. Cette acidité favorise l'érosion de l'émail, augmentant ainsi le risque de caries et de sensibilité dentaire. Le vinaigre de cidre de pomme, en particulier, possède un pH compris entre 2,5 et 3, ce qui signifie qu'il est suffisamment acide pour dissoudre progressivement la couche protectrice des dents. L'acide citrique contenu dans le citron est également très agressif pour l'émail. Une consommation quotidienne de ces boissons le matin peut, à terme, fragiliser la structure minérale des dents et exposer la dentine, une couche plus sensible située sous l'émail. Résultat : des dents plus vulnérables aux températures chaudes et froides, une augmentation des douleurs dentaires et une usure prématurée de la dentition. Comment limiter les dégâts ? Si vous souhaitez malgré tout profiter des bienfaits du citron ou du vinaigre de cidre de pomme, certaines précautions peuvent limiter leur impact sur vos dents. Vous pouvez diluer ces boissons avec beaucoup d’eau pour en réduire l’acidité, utiliser une paille pour minimiser le contact direct avec les dents, vous rincer la bouche à l’eau après la consommation, et attendre au moins 30 minutes avant de vous brosser les dents, car l’acidité ramollit temporairement l’émail. Pour sa part, le docteur Ben Hargreave recommande de privilégier des boissons bénéfiques pour la santé dentaire. Le lait, par exemple, est une excellente alternative, car il est riche en calcium et en phosphates, aidant ainsi à renforcer l’émail et à neutraliser l’acidité buccale. D’autres options moins nocives pour l’émail incluent l’eau et le thé vert non sucré, qui possède des propriétés antibactériennes bénéfiques pour la santé bucco-dentaire. En cas de doute, un avis professionnel auprès de votre dentiste reste la meilleure option





