Attentat probable à Munich : un demandeur d'asile afghan blesser 28 personnes en fonçant sur une foule de manifestants

Un jeune demandeur d'asile afghan a été arrêté jeudi à Munich, soupçonné d'avoir blessé 28 personnes en fonçant en voiture sur une foule de manifestants. Les autorités allemandes qualifient cet acte de « probable attentat ». L'incident survient au milieu de la campagne électorale allemande, déjà marquée par les questions d'immigration et d'insécurité.

Un jeune demandeur d'asile afghan a été arrêté jeudi à Munich , soupçonné d'avoir blessé 28 personnes, dont plusieurs très grièvement, en fonçant en voiture sur une foule de manifestants. Les autorités allemandes qualifient cet acte de « probable attentat ». La police a arrêté le véhicule en tirant au moins un coup de feu avant d'interpeller le jeune homme.

Cet incident survient au milieu d'une campagne électorale en Allemagne pour les élections législatives du 23 février, dominée par les questions d'immigration et d'insécurité. Les sondages récents indiquent que l'extrême droite pourrait doubler son score de 2021, atteignant plus de 20 %.Vers 10h30 heure locale (09h30 GMT), le suspect, au volant d'une Mini Cooper, s'est approché par l'arrière d'un rassemblement organisé par le syndicat Verdi. Il a dépassé un véhicule de police qui fermait la marche et foncé sur l'arrière du cortège, causant de graves blessures. Selon les autorités, 28 personnes ont été blessées, dont plusieurs très gravement, certaines luttant encore entre la vie et la mort, et certaines d'entre elles étant des enfants. Un journaliste de l'AFP sur place a pu voir le véhicule Mini Cooper crème, ainsi qu'un blessé encore conscient être transporté dans une ambulance. Le chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder, a déclaré : « Il s'agit probablement d'un attentat » et a fait référence à des « circonstances similaires » à celles de Magdebourg fin décembre, où un Saoudien avec le statut de réfugié, souffrant de problèmes psychiatriques, avait foncé à bord d'une voiture sur la foule d'un marché de Noël, faisant six morts et quelque 300 blessés. À Munich, le conducteur « a percuté les gens et emporté une quinzaine de personnes », raconte Alexa Graef, une étudiante d'une vingtaine d'années qui travaillait dans les environs et a été témoin de la scène. « Il n'a pas eu énormément de temps pour accélérer, mais il allait à coup sûr à 50 ou 60 km/h, peut-être 80 », a-t-elle dit. « Je suis en état de choc, c'est la première fois et j'espère la dernière que j'assiste à quelque chose comme ça », a ajouté l'étudiante. Les autorités locales affirment que cet acte ne semble pas lié à la Conférence sur la Sécurité de Munich qui s'ouvre vendredi et rassemble chaque année le gotha mondial de la défense et de la diplomatie. Cependant, cet incident risque d'enflammer davantage la campagne électorale allemande, déjà marquée par une forte polarisation sur les questions d'immigration et de sécurité intérieure. L'une des figures du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), Björn Höcke, a appelé sur X, après l'attaque de Munich, à voter contre les partis du cartel, comme il nomme les formations établies de l'actuel gouvernement de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz ou de l'opposition conservatrice et libérale. « Il faut mettre un terme à la décomposition de l'Etat » allemand, a-t-il ajouté, en dénonçant la présence de centaines de milliers d'Afghans en Allemagne, venus pour beaucoup pour échapper aux talibans. L'AfD est en deuxième position dans les sondages pour le scrutin législatif avec 20% des intentions de vote, derrière les conservateurs (30%). L'extrême droite et les conservateurs allemands dénoncent le laxisme à leur yeux du gouvernement face à l'insécurité, après plusieurs actes meurtriers récents, qui ont provoqué une vive émotion dans l'opinion. Le procès d'un autre Afghan, poursuivi pour une attaque au couteau à Mannheim (ouest) ayant causé la mort d'un policier au printemps 2024, s'ouvre justement jeudi. À Solingen, une agression au couteau cette fois imputée à un Syrien au cours d'une fête communale l'été dernier avait coûté la vie à trois personnes. Et une autre agression au couteau, dont l'auteur présumé était un Afghan en situation irrégulière et souffrant de troubles psychiatriques, a récemment fait deux morts en Bavière, dont un garçon de deux ans





courrierinter / 🏆 50. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Allemagne Munich Attentat Demandeur D'asile Afghan Manifestation Sécurité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »