Attentat déjoué Paris : Enquête internationale Bank of America

Une enquête révèle un complot lié à l'Iran visant la Bank of America à Paris. Des adolescents recrutés ont tenté d'activer un engin explosif. La justice américaine et française coordonnent leurs actions.

Une opération policière majeure a permis de déjouer fin mars un projet d'attentat contre l'établissement de la Bank of America situé à Paris. L'intervention rapide des forces de l'ordre a empêché le déclenchement d'un engin explosif artisanal d'une puissance considérable. Cet événement marque le point de convergence de plusieurs enquêtes judiciaires menées de part et d'autre de l'Atlantique, révélant un réseau de recrutement complexe impliquant des mineurs franciliens.

Détails du complot déjoué

Les enquêteurs ont mis en lumière la nature spectaculaire de l'engin préparé par les suspects. Il s'agissait d'une bombe de taille inhabituelle, constituée d'un assemblage contenant un bidon d'essence. Selon les experts du Parquet National Antiterroriste (PNAT), cet appareil était conçu pour générer une forte boule de feu de plusieurs mètres de diamètre et propager un incendie dévastateur. La cible était précisément identifiée sur les réseaux sociaux de groupes extrémistes avant le 28 mars.

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Rôle des adolescents et du recruteur

Au cœur de cette machination se trouve un individu de 22 ans originaire de la région parisienne. Ce majeur est soupçonné d'avoir enrôlé trois adolescents vivant à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les jeunes hommes, dont le rôle était initialement de filmer la scène, ont déclaré que leur objectif premier n'était pas terroriste mais visant à intimider une femme. Celle-ci aurait supposément trompé une connaissance d'un jeune homme de la commune. Le recruteur présumé affirmait n'avoir aucun lien avec le terrorisme.

Lien avec des groupes pro-iraniens

L'enquête relie cet individu à une entité liée à l'Iran, bien que des liens formels restent à établir par les juges français. Le PNAT a indiqué dès avril que le projet "paraît pouvoir être rattaché" au groupuscule pro-iranien Hayi. Aux États-Unis, la justice établit un lien direct avec les Brigades du Hezbollah, un groupe armé irakien pro-Téhéran. Un responsable supposé de ces Brigades aurait reconnu aux informateurs du FBI qu'un individu était en train de placer l'engin au moment de son activation.

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Arrestations et conséquences légales

La tentative d'attentat a conduit à une série d'arrestations et de transferts internationaux. L'un des suspects majeurs a été capturé en Turquie avant d'être extradé vers les États-Unis. Il a plaidé non coupable lors d'une audience devant une juge fédérale à New York en juin. Par ailleurs, ce même homme fait l'objet d'une inculpation récente aux États-Unis pour un autre projet d'attentat survenu en septembre près d'une base aérienne anglaise. Les Brigades du Hezbollah nient formellement que cet homme soit un de leurs membres.

Impact et perspectives judiciaires

Malgré l'intensité du complot, aucun membre du personnel, aucun avion ni aucune infrastructure de la Bank of America n'ont été touchés. Le coût financier de l'opération était estimé à 5 000 euros pour le recruteur, dont 1 500 euros devaient être partagés entre les mineurs. L'avocat de l'un des suspects, Dylan Bourkab, conteste fermement la qualification terroriste retenue. Les investigations se poursuivent pour déterminer avec précision la chaîne de commandement entre Paris et les réseaux internationaux.