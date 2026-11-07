Après l'attentat raciste de Trappes, Éric Dupond-Moretti et le maire Ali Rabeh condamnent fermement les actes de haine. Ils appellent à unir la République contre le Rassemblement National.

Éric Dupond-Moretti, ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice, a publiquement dénoncé l'attentat raciste survenu dans les Yvelines. Dans une déclaration forte, il affirme que celui qui sème les mots de la haine en récolte les conséquences amères. Cette prise de position s'inscrit dans le contexte d'un hommage national visant à condamner la violence extrême.

La condamnation de la haine raciste

L'ancien responsable de la justice française met en lumière la nature profonde des actes commis lors de cette tragédie. Il souligne que la propagation de discours haineux est intrinsèquement liée aux violences physiques qui s'ensuivent. Pour lui, la responsabilité des idéologies qui alimentent ces tensions est directe et indéniable.

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Ce message d'alerte résonne particulièrement dans les Yvelines, région directement touchée par cet événement tragique. La condamnation de Dupond-Moretti vise à rappeler que la haine politique et raciale ne peut être tolérée par aucune instance républicaine. Il appelle à une prise de conscience collective face à cette dérive.

Les réactions de la municipalité de Trappes

À Trappes, Ali Rabeh, le maire Génération.s de la ville, a également exprimé sa profonde colère et sa tristesse. Il accuse le Rassemblement National d'avoir assuré la transmission de la haine dans la société. Selon lui, cette dynamique de division a contribué à créer un terreau favorable à l'acte criminel.

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Le maire de Trappes ne s'arrête pas à la simple condamnation, il interpelle directement les citoyens français. Il leur demande instamment de faire le choix de la République plutôt que de céder à la tentation du vote d'extrême droite. Pour Ali Rabeh, l'unité nationale est la seule réponse acceptable face à la division.

Il insiste également sur le fait qu'il n'est pas trop tard pour changer de cap. En face de l'extrême droite, il promet une résistance active et vigoureuse. Son objectif est de mobiliser la population autour des valeurs républicaines face à la montée des violences.

L'analyse de l'acte criminel de Kévin Tessier

Alexis Rabeh, le maire de la ville, a précisés les motivations de l'assassin Kévin Tessier. Il dénonce le fait que l'auteur des faits n'a pas choisi ses victimes au hasard. Cette préméditation raciste aggrave la gravité de l'acte et le caractère antisémite ou xénophobe de l'agression.

La ville rend un vibrant hommage à Pengo Bossio Wangi, la victime innocente. Le maire exprime avec force que Pengo ne méritait ni les balles, ni la haine qui l'a visé. Ses paroles visent à humaniser la victime et à opposer la dignité à la brutalité de l'assassin.

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Ali Rabeh déplore également que tous ceux qui ont croisé le chemin de Pengo Bossio Wangi resteront marqués à vie. Cet impact émotionnel durable souligne l'ampleur du traumatisme vécu par la communauté et la ville tout entière. La mémoire de la victime est honorée par ce récit poignant.

Le visage français de la ville de Trappes

Les hommages à Trappes se poursuivent avec la définition d'une identité civique forte. Ali Rabeh, représentant Génération.s, rend hommage aux victimes de l'attentat raciste commis par Kévin Tessier. Il défend avec fierté le visage d'une ville française unie et résiliente.

Le maire remercie également les forces de l'ordre pour leur intervention rapide lors des événements. Il salue leur courage et leur réactivité face à la situation critique. Cette reconnaissance met en lumière le rôle essentiel des services de sécurité pour protéger les citoyens.

En définitive, cet événement à Trappes et dans les Yvelines provoque une vague de condamnation nationale. Les figures politiques comme Éric Dupond-Moretti et Ali Rabeh s'unissent pour rejeter toute forme de haine. L'appel à la République et à l'unité devient le mot d'ordre principal pour la suite des événements.