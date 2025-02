Attentat de Nice : Brahim Aouissaoui affirme « avoir le droit de tuer celui qui le tue »

Brahim Aouissaoui, le Tunisien jugé pour l'attentat de la basilique de Nice en 2020, a affirmé devant la cour d'assises spéciale de Paris qu'il avait le droit de tuer ceux qui le tuent. L'accusé, qui revendique une amnésie concernant le meurtre de trois paroissiens, s'est montré particulièrement intransigeant sur la question de la légitime défense religieuse.

Ce mardi, Brahim Aouissaoui, 25 ans, originaire de Tunisie, comparaissait devant la cour d'assises spéciale de Paris pour l'attentat perpétré dans la basilique de Nice le 29 octobre 2020, qui avait coûté la vie à trois personnes. L'homme, qui affirme ne se souvenir de rien concernant le meurtre à l'arme blanche de ces trois paroissiens, était interrogé sur sa personnalité et son parcours avant l'attentat.

Le président de la cour, Christophe Petiteau, l'interrogeait sur sa vision de la légitime défense religieuse : « Est-ce légitime de prendre les armes pour combattre ceux qui ne sont pas de votre religion ? ». Brahim Aouissaoui répond calmement : « C'est un droit légitime » de combattre « quand on défend sa mère, sa sœur, sa terre ». Il insiste : « Toutes les cibles sont légitimes », dans un silence atterré de la salle d'audience. L'accusé questionne ensuite : « Quand vous tuez les musulmans c'est normal mais quand les musulmans répondent et tuent, ça c'est pas normal ? » Le président de la cour lui demande : « Vous êtes d'accord avec les terroristes ? ». Brahim Aouissaoui répond : « Il ne s'agit pas des terroristes, c'est la vérité » et se défend d'être radical : « Je suis juste musulman ».Avant son interrogatoire, des experts avaient balayé « l'amnésie » qu'il revendique pour éluder son rôle dans l'attentat du 29 octobre 2020. Le président retrace l'histoire de Brahim Aouissaoui, qui buvait de l'alcool et fumait du cannabis avant de se tourner vers la religion. « Le cannabis ça me détendait mais la religion ça me détend encore plus, ça me relaxe », explique l'accusé qui reconnait avoir regardé « des vidéos religieuses » mais « pas des vidéos de propagande »





