Attentat à Panama : Maison du journaliste Rolando Rodríguez détruite par une explosion

Une bombe a détruit le domicile de Rolando Rodríguez à Panama le 14 novembre 2026. L'attaque vise un journaliste investigatif prêt à publier une enquête politique sensible sur d'anciens fonctionnaires.

Lors de l'aube du samedi 14 novembre 2026, une puissante explosion s'est produite à San Miguelito, près de Panama, ciblant le domicile de Rolando Rodríguez, le directeur adjoint du quotidien national La Prensa. Cet événement violent a provoqué l'incendie total de la résidence et la destruction de deux véhicules stationnés à l'extérieur, sans toutefois faire de victimes humaines directes. L'explosion a été déclenchée par la detonation d'un engin explosif jeté par un individu descendu d'un taxi, comme l'ont confirmé les premières images publiées par le journal La Prensa montrant les flammes enveloppant la structure.

Détails de l'attentat et contexte immédiat

Le journaliste Rolando Rodríguez n'était pas présent dans la maison au moment de l'explosion, et sa compagne, qui se trouvait sur les lieux, n'a subi aucun blessure, rapportant qu'elle est indemne. L'attaque s'inscrit dans une période de grande sensibilité médiatique et politique au Panama, car M. Rodríguez s'apprêtait à publier une enquête approfondie impliquant d'anciens fonctionnaires de l'administration actuelle et un important entrepreneur contractant de l'État. Cette conjoncture suggère fortement que la cible était le travail d'enquête rather que la vie privée du journaliste, transformant cet acte en une attaque contre la liberté de la presse et la transparence institutionnelle.

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Condaminations officielles et positions des acteurs

La réponse politique et institutionnelle a été immédiate et sans équivoque face à cette violence. Le président José Raúl Mulino a publiquement condamné l'attaque, qualifiant cet acte de brutale et inacceptable pour la démocratie panaméenne. Parallèlement, la Société interaméricaine de presse (SIP) a émis une déclaration forte, décrivant l'événement comme un attentat brutal qui exige une enquête immédiate et rigoureuse. La SIP a insisté sur la nécessité absolue de clarifier les faits et d'établir des garanties de protection solides pour Rolando Rodríguez et sa famille, soulignant la gravité extrême de cette agression contre un professionnel des médias.

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Implications politiques et suites judiciaires

Devant la presse, Rolando Rodríguez a qualifié l'attaque d'attentat terroriste, affirmant que la personne responsable a cherché à attaquer les valeurs fondamentales de la démocratie et la liberté d'expression de tous les citoyens. Il a déclaré que cet acte constituait un avertissement clair, tentant d'intimider le processus journalistique. En réponse à ces allégations et à la nature de l'acte, le parquet panaméen a officiellement ouvert une enquête judiciaire. Les autorités doivent désormais identifier l'individu responsable et déterminer les éventuels commanditaires, dans un contexte où l'enquête à publier par La Prensa pourrait avoir des répercussions majeures sur l'administration en place et ses anciens partenaires.