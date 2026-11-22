Six personnes sont décédées après des frappes russes sur la région de Kiev. Un immeuble à Dymer s'est effondré, faisant plusieurs victimes civiles. Voici les détails de l'offensive.

Au moins six personnes ont été tuées lors de nouvelles frappes aériennes russes sur la région de Kiev, selon un bilan actualisé par les autorités ukrainiennes dimanche 22 novembre 2026. Parmi les victimes figurent plusieurs civils, dont des enfants, après l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel dans la ville de Dymer. Cette attaque s'inscrit dans une intensification des bombardements russes contre la capitale ukrainienne au cours des six derniers mois, alors que l'approche de l'hiver suscite de sérieuses inquiétudes quant à la vulnérabilité des infrastructures civiles.

Effondrement d'immeuble à Dymer

Une frappe nocturne a touché un bâtiment de cinq étages à Dymer, situé à environ quarante-cinq kilomètres au nord de Kiev, provoquant la mort d'au moins trois personnes. Les images diffusées par l'agence AFP montrent les secouristes fouillant un tas de gravats fumants après que la structure a cédé sous l'impact. Le Service national des situations d'urgence ukrainien a confirmé sur Telegram que les corps de trois victimes avaient été dégagés des décombres, identifiant notamment une femme née en 1978 et un adolescent né en 2008.

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Malgré la tragédie, des secours ont réussi à extraire un enfant vivant des ruines en fin de journée dimanche, a annoncé le gouverneur de la région de Kiev, Tymur Tkachenko. Cependant, la situation reste critique car les équipes de sauvetage avaient précédemment signalé que onze personnes étaient portées disparues, dont deux enfants. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans un contexte de débris instables et de risque d'incendie.

Victimes civiles à Vyshneve et Bila Tserkva

Les destructions ne se limitent pas à Dymer, car d'autres localités de la région ont subi des dégâts mortels. Deux personnes ont été tuées et huit autres blessées à Vyshneve lorsqu'un missile russe a percuté un supermarché local. Tymur Tkachenko a déploré que des sorties ordinaires pour acheter des provisions se soient transformées en tragédie, soulignant la vulnérabilité des civils dans leur quotidien. Cette attaque vise directement les infrastructures de base nécessaires à la survie de la population en cette période froide.

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Parallèlement, une autre personne a trouvé la mort à Bila Tserkva après qu'une frappe a embrasé une habitation privée. Ces incidents multiples illustrent la dispersion géographique des cibles russes, qui ne se limitent plus aux centres-villes denses mais visent également les zones périurbaines et les services essentiels. La multiplication des frappes sur une courte période met sous pression les capacités de réponse des autorités locales et des services d'urgence.

Condamnation internationale et réponse militaire

Le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Lubinets, a vivement dénoncé ces attaques, les qualifiant de partie intégrante d'une guerre génocidaire menée par la Russie contre l'Ukraine. Sur le réseau social X, il a exhorté la communauté internationale à cesser de détourner le regard, demandant une condamnation ferme du terrorisme et une action immédiate pour mettre fin au massacre de civils ukrainiens innocents. Cette rhétorique vise à maintenir la pression diplomatique sur Moscou face à l'escalade des violences contre les infrastructures civiles.

Sur le plan militaire, le Premier ministre ukrainien Sergiy Koretsky a indiqué que la Russie avait également frappé un poste électrique dans la région de Dnipropetrovsk. Cette attaque contre le réseau énergétique s'ajoute à la série d'opérations aériennes menées dans la nuit de samedi à dimanche, caractérisées par le bourdonnement persistant de drones et de fortes explosions entendues dans le centre-ville de Kiev. Ces bombardements visent à perturber les capacités de défense et la stabilité économique du pays.

Contexte géopolitique et représailles

Cette vague d'attaques survient dans un contexte de tensions accrues suite aux récentes frappes ukrainiennes contre le pont de Crimée. Le président russe Vladimir Poutine avait averti jeudi que la Russie répliquerait aux dommages subis par cette liaison stratégique, promettant des représailles encore plus douloureuses que celles infligées par le régime de Kiev. Le lendemain, Moscou a pilonné l'Ukraine avec des drones et des missiles, causant onze morts, dont sept dans la capitale, avant l'escalade de dimanche.

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L'augmentation de la fréquence et de la létalité des frappes russes au cours de ces six derniers mois signale une stratégie de guerre d'usure visant à démoraliser la population et à détruire les infrastructures civiles. Alors que l'hiver approche, les autorités ukrainiennes redoutent que cette période ne soit la plus difficile depuis le début du conflit, en raison de la pénurie potentielle de chauffage et d'électricité. La communauté internationale reste attentive à l'évolution de cette crise humanitaire et militaire sans précédent.