Bilan lourd des frappes russes à Kiev avec 13 décès. L'Otan examine les risques et la Russie intensifie sa guerre contre les infrastructures ukrainiennes cet hiver.

Le bilan des frappes aériennes russes dans la région de Kiev s'est alourdi à au moins treize personnes tuées, selon les dernières informations communiquées par les autorités ukrainiennes ce lundi. Cette violence s'est particulièrement illustrée lors de l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel dans la localité de Dymer, où neuf vies ont été emportées. Le gouverneur de la région de Kiev, Tymour Tkatchenko, a confirmé ce chiffre tragique après avoir détaillé la progression des opérations de secours dans les décombres.

Le drame de Dymer et la hausse des victimes civiles

L'attaque nocturne sur l'immeuble de cinq étages à Dymer, situé à environ quarante-cinq kilomètres au nord de la capitale, a provoqué la mort de neuf habitants. Les images diffusées montraient les équipes de secours fouillant un amas de gravats fumants pour tenter de localiser d'éventuels survivants. Le nombre de victimes est monté en flèche durant la nuit de samedi à dimanche, atteignant ce pic de neuf morts confirmés aux premières heures de lundi matin.

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Malgré l'intensité de l'impact, des actes de bravoure ont permis d'extraire vivants des décombres un enfant et une femme âgée de soixante-dix-neuf ans. Les autorités précisent toutefois que les recherches se poursuivent activement pour récupérer d'éventuelles victimes supplémentaires enfouies sous les ruines. Cette tragédie s'ajoute à une série de frappes plus larges visant la région de Kiev, accentuant la détresse de la population locale face à la guerre qui entre dans sa cinquième année.

Intensification des bombardements et riposte ukrainienne

La Russie a considérablement accru la fréquence et la puissance de ses attaques contre la capitale ukrainienne au cours des six derniers mois. Cette escalade survient alors que l'hiver approche, suscitant de profondes craintes quant à la vulnérabilité des infrastructures civiles et des réseaux énergétiques. La situation s'est dégradée rapidement après que le président russe Vladimir Poutine a promis des représailles douloureuses suite aux récentes frappes ukrainiennes sur le pont de Crimée.

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Ailleurs dans la région de Kiev, d'autres zones ont subi des impacts dévastateurs. À Vychnevé, une frappe a touché un supermarché, faisant trois morts et quinze blessés, dont trois enfants. Dans la localité de Bila Tserkva, un incendie provoqué par un missile a coûté la vie à une autre personne dans une habitation privée. Le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Lubinets, a dénoncé ces actes sur les réseaux sociaux en exigeant que le monde condamne ce qu'il qualifie de terrorisme d'État.

En riposte à ces bombardements quotidiens, l'Ukraine a intensifié ses propres frappes en profondeur sur le territoire russe. L'objectif stratégique vise principalement les infrastructures énergétiques russes. Samedi matin, une attaque de drone a enflammé le cargo russe Sparta II dans les eaux internationales de l'est du golfe de Finlande, un passage maritime crucial pour le commerce russe. Une autre attaque non revendiquée a visé un cargo dans le port libyen de Benghazi, suscitant une condamnation de l'ONU.

Crise diplomatique et réunions de l'Otan

La tension géopolitique a atteint un niveau critique après qu'une pluie de missiles de croisière russes est tombée dans le sud-est de la Pologne. Bien que l'explosion ait causé un incendie sans faire de blessés, l'Otan a fermement promis de défendre chaque pouce de son territoire. Cet incident grave sera au centre des discussions lors de la réunion du Conseil de l'Atlantique nord prévue lundi à Bruxelles.

Les diplomates européens cherchent des voies de sortie au conflit. À l'issue d'un sommet des alliés de Kiev tenu jeudi, Berlin a annoncé la tenue imminente de négociations. Ce nouveau format devrait réunir Européens, Ukrainiens, Russes et Américains, marquant une première dans la configuration des pourparlers de paix. Ces discussions visent à mettre un terme à la guerre qui dévaste l'Ukraine depuis près de cinq ans.