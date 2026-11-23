L'ONU exige une enquête sur les attaques de drones contre deux navires à Benghazi. La Libye assure que les infrastructures restent intacts malgré la crise.

Les autorités de l'Est de la Libye ont confirmé que le port de Benghazi, la base navale et les dépôts associés sont restés intacts et que les activités commerciales et logistiques se poursuivent normalement. Cette déclaration fait suite à des attaques ciblées ayant touché deux navires, dont au moins un russe, dans la zone portuaire et au large de la ville libyenne. Bien qu'aucun groupe n'ait encore revendiqué la responsabilité de ces assauts, l'incident a provoqué une vive réaction diplomatique et une demande urgente d'investigation internationale.

Contexte de l'attaque et état des lieux

Le ministère de la Santé du gouvernement basé à l'Est a indiqué qu'un second bâtiment, un navire marchand, avait été ciblé par des drones maritimes chargés d'explosifs au large de Benghazi. Les premiers résultats de l'enquête locale suggèrent que l'explosion s'est produite à bord du navire russe amarré au port, lequel faisait route vers la Russie après une escale pour se ravitailler en carburant et en provisions. Le gouvernement libyen a souligné que ces mouvements s'inscrivaient dans le cadre d'accords de coopération entre les deux pays, tout en assurant que l'incendie a été maîtrisé et le site sécurisé.

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Réactions internationales et appels à l'enquête

La mission des Nations Unies en Libye (Manul) a exprimé sa " profonde préoccupation " concernant ces attaques lors d'un communiqué publié sur la plateforme X. L'organisation onusienne a appelé à l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante, transparente et impartiale afin d'établir les faits clairement et de demander des comptes aux responsables identifiés. La Manul a réitéré l'importance du respect de la souveraineté libyenne, refusant de désigner un État ou un acteur spécifique comme responsable de ces violations, tout en soulignant la nécessité d'une clarification totale des circonstances.

Déclarations officielles et contexte géopolitique

Le gouvernement de l'Est a affirmé fermement que la Libye n'est pas partie à la guerre russo-ukrainienne ni à aucun autre conflit armé en dehors de ses frontières. Cette attaque survient dans un contexte de tensions régionales accrues, marqué notamment par l'intensification des frappes ukrainiennes à longue portée contre les infrastructures énergétiques russes. En riposte, Moscou maintient ses bombardements quotidiens sur le territoire ukrainien. Début mars, un méthanier russe avait déjà coulé au large des côtes libyennes, un incident que Moscou avait initialement imputé à l'Ukraine, ajoutant une couche de complexité diplomatique à cet événement récent.

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Conséquences locales et divisions politiques internes

Tandis que l'enquête se poursuit en coordination avec les autorités russes, la Libye continue de faire face à une instabilité politique structurelle depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est actuellement divisé entre deux exécutifs rivaux : le gouvernement de Tripoli dirigé par Abdelhamid Dbeibah, reconnu par l'ONU, et celui de l'Est placé sous l'autorité du clan du maréchal Khalifa Haftar, basé à Benghazi. Le gouvernement de Tripoli a également publié un communiqué rejettant toute tentative de transformer la Libye en " terrain de conflits internationaux " ou en lieu de règlements de comptes entre puissances étrangères, appelant à une neutralité stricte face aux tensions globales.

Détails techniques et Bilan des victimes

Concernant le second navire, probablement sous pavillon maltais selon les médias, le ministère de la Santé a confirmé que tous les membres d'équipage blessés reçoivent actuellement des soins médicaux, sans toutefois préciser le nombre exact de victimes. La chaîne Alhadath a rapporté que les forces navales et aériennes libyennes avaient intercepté plus de douze " drones maritimes chargés d'explosifs " au large de Benghazi. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer l'origine exacte de ces attaques, les responsables directs et les modalités techniques utilisées, dans un contexte où la souveraineté et la sécurité maritime restent des enjeux vitaux pour la stabilisation régionale.