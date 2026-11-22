L'ONU exige une enquête transparente après des attaques de drones maritimes contre des navires russes à Benghazi. La Libye dénonce l'usage de son territoire par des conflits étrangers.

L'Organisation des Nations Unies a réclamé l'ouverture d'une enquête immédiate après que des navires, dont au moins un russe, ont été pris pour cible dans le port et au large de la ville libyenne de Benghazi. Cette demande intervient alors que les tensions internationales s'intensifient dans la région méditerranéenne.

Une enquête internationale réclamée

La mission des Nations Unies en Libye (Manul) a exprimé sa profonde préoccupation dans un communiqué publié sur X. L'organisation appelle à une procédure indépendante et transparente pour établir les faits avec certitude et demander des comptes aux responsables identifiés.

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Ces attaques ne ont pas été revendiquées immédiatement par un quelconque acteur. Elles surviennent néanmoins dans un contexte géopolitique tendu marqué par l'intensification des frappes à longue portée menées par les forces ukrainiennes contre la Russie. Ces opérations visent désormais des cibles situées bien au-delà des lignes de front actuelles.

Détails de l'attaque et responsabilités

Les autorités de l'est de la Libye ont annoncé dimanche qu'un bateau russe avait été visé dans le port de Benghazi. Quelques heures plus tard, un deuxième bâtiment, dont le pavillon n'a pas été précisé, a subi une attaque au large de la ville. Le ministère de la Santé des autorités de l'Est a confirmé que ce second navire, un cargo marchand, avait été ciblé par des drones maritimes chargés d'explosifs.

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Une enquête approfondie a été ouverte en coordination avec les autorités russes pour déterminer les circonstances exactes de l'attaque et en identifier les auteurs. Les premières analyses indiquent que l'explosion s'est produite à bord du navire russe amarré au port, probablement suite à une attaque de drones.

Le navire et ses liens commerciaux

Ce navire marchand se rendait en Russie avec une escale technique à Benghazi. Il effectuait cette halte pour se ravitailler en carburant et en provisions dans le cadre d'accords de coopération bilatéraux entre les deux nations.

Le gouvernement basé à Benghazi a affirmé que le port, la base navale et les dépôts adjacents sont restés intacts. Les activités portuaires ont repris normalement après que l'incendie a été maîtrisé et que le site a été sécurisé. La chaîne Alhadath a rapporté que les forces navales et aériennes avaient intercepté plus de douze drones maritimes chargés d'explosifs lors de cette intervention.

Un contexte régional complexe

La Libye reste confrontée à une instabilité politique durable depuis la chute de Mouammar Kadhafi en deux mille onze. Le pays est actuellement divisé entre deux exécutifs rivaux. Le premier, dirigé par Abdelhamid Dbeibah, est basé à Tripoli et reconnu par l'ONU. Le second est installé à Benghazi et placé sous l'autorité du clan du maréchal Khalifa Haftar.

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Le gouvernement de Tripoli a fermement rejeté toute tentative de transformer la Libye en un terrain de conflits internationaux. La Libye ne fait pas partie de la guerre russo-ukrainienne ni d'aucun conflit armé hors de ses frontières. Les blessés lors de cette seconde attaque reçoivent actuellement des soins médicaux, sans que le nombre exact de victimes soit publié.