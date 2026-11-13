Attaque russe majeure contre la centrale thermique DTEK en Ukraine

Une centrale thermique ukrainienne appartenant à DTEK est détruite par des missiles russes, privant des millions d'habitants d'électricité et de chauffage cet hiver. La remise en service n'est pas prévue avant le printemps 2027, marquant un coup dur pour le réseau énergétique national.

Une frappe massive de missiles balistiques russes a anéanti les installations d'une centrale thermique appartenant à l'entreprise énergétique privée DTEK, située dans un site sécurisé en Ukraine. Cet événement majeur, survenu le 11 novembre 2026, a provoqué la destruction quasi totale des infrastructures critiques, plongeant une région entière dans l'obscurité et le froid avant même le début officiel de la saison hivernale. Les dégâts sont si colossaux qu'ils représentent l'un des revers les plus sévères subis par le réseau électrique ukrainien depuis le début du conflit.

Destruction Totale de la Centrale DTEK

La centrale thermique, gérée par l'opérateur privé DTEK, a subi ce qui a été décrit comme "la pire de toutes les attaques" depuis 2022. Un missile est tombé presque verticalement, traversant plusieurs étages jusqu'aux sous-sols et créant un trou béant dans la structure. Mykhaïlo, un machiniste employé depuis 24 ans dans cette usine, se souvient de l'horreur : "Quand je suis entré dans la salle des turbines, le toit avait disparu. Tout était en feu". Ses grands-parents, son père et sa mère y avaient travaillé depuis la construction de l'usine dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, avec des lambeaux d'aluminium pendus aux structures déchiquetées et des chiens errants parcourant les gravats.

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Contexte de la Campagne de bombardements

Moscou mène une campagne méthodique et accrue contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes pour démoraliser la population et provoquer des déplacements massifs, selon les accusations de Kiev. La semaine précédant la visite de presse, DTEK a recensé 78 attaques massives en trois jours contre ses infrastructures, comparé aux 11 attaques enregistrées pour l'année entière 2022. Cette intensification des frappes prive des millions de foyers de chauffage et d'électricité dans des conditions où les températures descendent sous zéro degré, exacerbant la crise humanitaire et économique déjà critique dans le pays.

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Position des Ouvriers et Impact Social

Les employés de la centrale, tels que Mykola, chef du département turbines et employé depuis 37 ans, refusent de quitter leurs postes malgré le danger. Mykola réside dans la centrale car il estime qu'il faut quelqu'un pour gérer les systèmes de secours en cas de bombardement. Maria, conductrice de grue de 36 ans, a mis ses enfants en sécurité à l'étranger mais reste sur place parAttachement à son lieu de travail. Cette centrale n'est pas seulement un site industriel ; elle est un pilier social pour la cité ouvrière environnante, qui dispose d'un Palais de la culture, d'hôpitaux, d'écoles et d'un cinéma bâtis spécifiquement pour les employés et leurs familles.

Perspectives de Reconstruction et Avenir

La remise en service de la centrale thermique DTEK est un processus extrêmement long qui ne commencera vraisemblablement pas avant le printemps 2027. La direction de l'entreprise a confirmé que personne ne connaît encore l'ampleur réelle des dégâts, mais la production d'électricité et de chaleur est actuellement à l'arrêt total. Des centaines de travailleurs coiffés de casques blancs déblayent activement les décombres pour tenter d'atteindre le cœur des installations, mais les défis techniques et financiers pour restaurer ce monument de l'ère industrielle soviétique restent considérables.