Attaque raciste de Trappes : Fatiha Agag-Boudjahlat dénonce la récupération politique

Dans sa chronique En Causes, Fatiha Agag-Boudjahlat dénonce l'attaque raciste de Trappes et alerte sur les risques pour la liberté d'expression.

L'essayiste et professeur Fatiha Agag-Boudjahlat consacre sa chronique En Causes à l'attaque raciste de Trappes, dans les Yvelines. Elle y affirme qu'il n'existe aucun doute sur les motivations de son auteur présumé, et elle ouvre le débat sur la récupération politique de ce drame et sur la liberté d'expression.

Selon la chroniqueuse, l'assaillant a agi sous l'emprise de la drogue et en souffrant de troubles mentaux, ce qui n'a pas empêché une attaque qu'elle qualifie de préméditée, idéologique et haineuse. Elle rappelle avoir défendu la même position après l'assassinat de Sarah Halimi.

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Responsabilité pénale et consommation de drogue

Fatiha Agag-Boudjahlat soutient que la consommation de drogue constitue, dans le Code pénal, une circonstance aggravante, qu'il y ait ou non une bouffée délirante. Selon elle, le suspect doit donc être jugé comme pleinement responsable de ses actes.

La chroniqueuse décrit une attaque qui a presque provoqué un carnage. Elle insiste sur le fait que la préméditation et la dimension idéologique de l'acte doivent être prises en compte par la justice, indépendamment de l'état psychique de l'auteur présumé.

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Les réactions d'Emmanuel Macron et des responsables politiques

Fatiha Agag-Boudjahlat critique directement la déclaration du président Emmanuel Macron, qui a fait de ce crime un tournant dans l'histoire de France. Elle explique avoir été heurtée par ces propos, comme de nombreux habitants de Toulouse.

Elle rappelle que le chef de l'État a ajouté qu'il s'agissait du premier crime de ce type, une affirmation qu'elle juge contestable. Elle cite Mohamed Merah, Ozar Hatorah, Charlie Hebdo, le Bataclan et Nice, et compare ces propos à ceux que Najat Vallaud-Belkacem avait tenus après le carnage de Nice.

La chroniqueuse dénonce une constante après chaque attentat, à savoir la récupération politique. Elle estime que le maire de Trappes a remplacé Baggy Bagayoko dans l'occupation de l'espace médiatique, et juge justifié d'établir un lien entre le tueur présumé et l'idéologie d'extrême droite du grand remplacement.

Elle reproche aussi à certains responsables de rejeter tout lien entre islam, islamisme et terrorisme, tout en associant l'auteur présumé à Éric Zemmour, Sarah Knafo et au Rassemblement national. Pour elle, aucun responsable politique n'a appelé à tuer, mais la radicalisation peut toucher n'importe qui.

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Liberté d'expression et risques pour le débat public

Fatiha Agag-Boudjahlat affirme que la liberté d'expression est une liberté fondamentale et qu'elle est aujourd'hui la plus menacée. Elle met en garde contre toute réduction de cette liberté adoptée sous le coup de l'émotion.

Elle s'inquiète de la promesse électorale du maire de Trappes de pénaliser tout échange sur le grand remplacement et de faire entrer l'islamophobie dans le Code pénal. Elle voit dans ces propositions, ainsi que dans la censure des réseaux sociaux promise aux jeunes, un opportunisme cynique de certains politiques et militants.

La chroniqueuse conclut en rappelant que le contexte électoral aggrave les tensions, et prédit la campagne la plus dure et la plus violente de l'histoire de France. Elle choisit de ne pas citer le nom du tueur présumé, et adresse ses sincères condoléances à la famille de Pengo Bossio Wangi, le sportif tué lors de l'attaque.