Attaque Massive par Force Brute Sur les Périphériques Réseau à Travers le Monde

Une vague d'attaques par force brute massive vise actuellement les périphériques réseau à travers le monde. Des millions d'adresses IP tentent d'accéder à ces dispositifs en utilisant des identifiants de connexion devinés. The Shadowserver Foundation a recensé cette augmentation des attaques et a indiqué que le Brésil est le principal point de départ. Les cybercriminels utilisent des programmes automatisés pour tester les combinaisons de mots de passe et contournent les mécanismes de défense. Les routeurs obsolètes et non mis à jour sont particulièrement vulnérables.

Une attaque massive cible actuellement des périphériques réseau à travers le monde. Des millions d'adresses IP tentent chaque jour de forcer l'accès à ces dispositifs en essayant de deviner les identifiants de connexion. Les pirates ont trouvé le moyen de contourner les mécanismes de défense et d'échapper au blocage.

Depuis le mois dernier, des dispositifs de sécurité périphériques, comme un pare-feu (Firewall) ou un VPN (Virtual Private Network), subissent une vague d'attaques par force brute jusqu'à trouver la bonne. Pour tester les combinaisons, les cybercriminels se servent de programmes automatisés. C'est ce qui ressort des données recensées par une organisation à but non lucratif spécialisée dans la lutte contre le cybercrime, The Shadowserver Foundation. Une forte augmentation des attaques de connexion Web par force brute contre les appareils périphériques a été observée ces dernières semaines dans nos pièges-à-mauvaises intentions, avec jusqu'à 2,8 millions d'adresses IP par jour qui tentent des connexions, en particulier sur les Palo Alto Networks, Ivanti, SonicWall, etc. Plus d'un million d'entre elles proviennent du Brésil. L'ampleur de l'attaque est particulièrement préoccupante. Les tentatives de connexion émanent en effet de partout dans le monde, indique The Shadowserver Foundation. La plupart des adresses proviennent du Brésil, de la Turquie, de la Russie, de l'Argentine, du Maroc et du Mexique. Les routeurs signés MikroTik, Huawei, Cisco, Boa et ZTE sont également touchés. Ces derniers sont tombés sous la coupe d'un réseau malveillant à la suite du déploiement d'un malware. Pour parvenir à leurs fins, le virus exploite généralement des failles de sécurité. C'est pourquoi les pirates s'attaquent le plus souvent à des routeurs obsolètes ou en fin de vie, dépourvus de mises à jour de sécurité. Sous la coupe des pirates, les routeurs peuvent servir à bombarder des périphériques avec des tentatives de connexion.Le botnet est l'une des armes clés dans l'arsenal des cybercriminels. Pour tromper les systèmes de détection, les cybercriminels utilisent des adresses IP légitimes associées à des utilisateurs réels qui ont souscrit à un fournisseur d'accès Internet. Cette astuce permet de berner les mécanismes de sécurité, censés s'assurer que les demandes de connexion ne proviennent pas d'un robot ou d'un réseau d'appareils compromis. Contrairement aux proxies classiques hébergés sur des serveurs, ces adresses IP sont plutôt volées ou piratées auprès d'utilisateurs inattentifs. Ce n'est pas la première vague massive d'attaques contre les périphériques réseau recensée ces dernières années. En avril dernier, Cisco alertait déjà au sujet d'une recrudescence des attaques par force brute sur des appareils Cisco, CheckPoint, Fortinet, SonicWall et Ubiquiti à travers le monde. Pour protéger les appareils périphériques contre les attaques de force brute, il est important d'opter pour un mot de passe complexe et difficile à deviner. Cette précaution mettra des bâtons dans les roues des programmes employés par les criminels. Par ailleurs, on recommande à tous les utilisateurs d'activer et de restreindre les connexions en autorisant uniquement certaines adresses IP de confiance. Enfin, il est important d'installer toutes les mises à jour disponibles. Si votre appareil est obsolète, il est temps de penser à le remplacer.





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Attaque Force Brute Périphériques Réseau Cybercriminalité Pare-Feu VPN The Shadowserver Foundation Botnet Sécurité Mises À Jour

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'Attaque des Titans, la dernière attaque : les réservations pour le film au cinéma sont ouvertesLe final de Shingeki no kyojin s'offre deux jours de diffusion dans de très nombreuses salles obscures en France. L'occasion de (re)découvrir la conclusion épique de l'histoire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »