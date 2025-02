Attaque Islamiste en Autriche: Un Demandeur d'Asile Syrien Tuent Un Adolescent

Un demandeur d'asile syrien de 23 ans a mené une attaque au couteau dans le sud de l'Autriche, tuant un adolescent et blessant cinq autres personnes. Les autorités ont qualifié l'attaque d'« islamiste » et ont mis en lumière les dangers potentiels de la radicalisation en ligne. Cet événement tragique a provoqué une profonde inquiétude parmi la population, soulevant des questions cruciales sur les politiques d'asile et la lutte contre la menace terroriste.

Un demandeur d'asile syrien de 23 ans a perpétré une attaque au couteau dans le sud de l' Autriche , tuant un adolescent et blessant cinq autres personnes. L'attaque, qualifiée d' « islamiste » par le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner, a eu lieu samedi à Villach, en Carinthie. Selon le ministre, le suspect, qui bénéficiait d'un permis de séjour valide et n'avait aucun casier judiciaire, s'était radicalisé en ligne « en peu de temps ».Le suspect aurait crié « Allah Akbar » pendant l'attaque.

Un autre Syrien, 42 ans, a interrompu l'attaque en percutant le suspect avec sa voiture, blessant légèrement celui-ci. Les habitants de Villach ont déposé des bougies et des fleurs devant les magasins de la rue du centre-ville où l'attaque a eu lieu. Parmi eux, Tanja Planinschek a déclaré : « J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ceux qui m'entourent. J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur de savoir où cela va nous mener. Je suis infiniment triste ». « Non seulement moi, mais nous tous avions peur depuis longtemps qu'il ne se passe quelque chose de plus grave », a-t-elle ajouté, soulignant que le pays « devrait ouvrir les yeux et voir à qui nous ouvrons nos portes, qui nous aidons, à qui nous laissons toutes sortes de libertés... Si rien n'est fait, cela deviendra encore pire ».Le gouverneur de la Carinthie, Peter Kaiser, a appelé à « des sanctions les plus sévères » pour cette « atrocité incroyable ». Le dirigeant d'extrême droite Herbert Kickl a déclaré être « consterné » par l'attaque et a appelé à « une réduction rigoureuse du droit d'asile ». L'Autriche accueille une importante population de réfugiés syriens d'environ 100.000 personnes. Après la chute de Bachar al-Assad, l'Autriche et plusieurs pays européens ont gelé les demandes d'asile en cours émanant de Syriens pour réévaluer leur situation. De plus, l'Autriche a mis fin aux regroupements familiaux et a envoyé au moins 2.400 lettres révoquant le statut de réfugié. Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il préparait « un programme cohérent de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie »





