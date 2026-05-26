Une attaque informatique a permis d'accéder non autorisé au site de délivrance des prises en charge (PEC), entraînant la fermeture du site et la volée de données confidentielles.

Cette attaque, touchant l'ensemble des clients, a permis un accès non autorisé au site de délivrance des prises en charge (PEC). Le site PEC a été fermé, ce qui impacte les demandes de prises en charge notamment en optique, en audiologie, en dentaire ainsi que certaines prises en charge hospitalières.

Comprennent les nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, nom de l'assureur santé, numéro de contrat de l'assureur ainsi que les dates de début et de fin de couverture, selon l'entreprise. Les informations bancaires, les données de santé, les remboursements de soins, les coordonnées postales, les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les mots de passe ne sont pas concernés par cet acte malveillant.

De la gestion, de la mise à jour des bases, de traitement des flux et de paiement des prestations santé fonctionnent normalement. Des solutions de contournement sont proposées aux professionnels et établissements concernés. Samedi, l'assureur santé Alan a invité ses adhérents à la vigilance après ce piratage.

Almerys est également le prestataire d'autres mutuelles, comme MGEN, Harmonie Mutuelle ou AG2R. Lors d'une cyberattaque, indique avoir déposé plainte auprès du procureur de la République et notifié l'incident à la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Une déclaration a aussi été faite auprès de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi).

Le parquet de Paris a de son côté indiqué que sa section de lutte contre la cybercriminalité avait saisi la brigade spécialisée de la préfecture de police d'une enquête. Au nom de l'Église, je demande sincèrement pardon : Léon XIV reconnaît le rôle du Saint-Siège dans l'esclavage Seigneur, donne-nous d'utiliser l'IA pour Ton Royaume : dans la Silicon Valley, la quête spirituelle des ingénieurs de la tech Père Pierre-Alain Lejeune : Comme prêtre, j'ai souvent le sentiment d'aller à contre-courant Enquêt





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