Le pont de Crimée, symbole de l'annexion russe, subit une nouvelle attaque ukrainienne. Le trafic ferroviaire est interrompu alors que Sergueï Aksionov évalue les dégâts après la troisième destruction de la semaine.

Le pont de Crimée, infrastructure stratégique reliant la péninsule annexée à la Russie continentale, a été pris pour cible une troisième fois cette semaine par des forces ukrainiennes. Cette attaque répétée a provoqué une interruption immédiate du trafic ferroviaire sur l'ouvrage, soulignant la vulnérabilité continue de ce lien logistique essentiel pour Moscou.

Interruption du trafic après nouvelle frappe aérienne

Sergueï Aksionov, le responsable de la Crimée nommé par Moscou, a confirmé la situation sur son compte Telegram peu après les événements. Il a précisé que la circulation était temporairement interrompue à la suite de cette attaque et que tous les services compétents étaient mobilisés pour répondre à la crise. Une évaluation détaillée des dégâts subis par l'infrastructure était en cours de réalisation par les autorités locales.

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Le ministère russe des Transports a publié un communiqué officiel jeudi matin pour corroborer ces informations. L'administration a déclaré que l'attaque n'avait fait aucun blessé parmi les usagers ou le personnel, mais a confirmé la suspension du trafic ferroviaire. Cette annonce intervient deux jours seulement après une précédente série de frappes qui avaient déjà sérieusement endommagé l'infrastructure critique.

Contexte des attaques successives cette semaine

La séquence d'attaques a débuté lundi, lorsque Sergueï Aksionov avait indiqué pour la première fois que l'Ukraine avait frappé le pont. Cette première alerte a été suivie d'une opération militaire majeure dans la nuit de lundi à mardi. Selon les informations de Kiev, cette attaque a été menée conjointement avec des missiles et des drones, ciblant spécifiquement la structure pour maximiser l'impact.

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Les services de sécurité ukrainiens, connus sous l'acronyme SBU, ont revendiqué la destruction totale d'une travée routière du pont. L'ouvrage, qui comprend à la fois une partie routière et une partie ferroviaire, a subi des dommages importants lors de cette nuit d'opérations. Ces dégâts ont directement influencé la capacité de transport disponible dans les jours suivants.

Mardi, dans la journée, le ministère russe des Transports avait annoncé une reprise partielle du trafic. La circulation des trains avait été rétablie sur l'une des deux voies ferroviaires, permettant un flux minimal. Cependant, les réparations se poursuivaient activement sur la deuxième voie, ce qui maintenait la capacité de transport à un niveau réduit et précaire.

Valeur symbolique et logistique pour Moscou

Inauguré en 2018, le pont de Crimée revêt une importance symbolique majeure pour la Russie. Il est censé illustrer l'annexion de cette péninsule ukrainienne en 2014 et son rattachement au territoire russe. Pour le Kremlin, cet ouvrage constitue une preuve physique de la souveraineté revendiquée sur la région, transformant une simple connexion logistique en un symbole politique puissant.

Au-delà de sa portée symbolique, l'infrastructure représente une voie de communication vitale pour approvisionner le territoire. Le pont sert de principal lien terrestre pour le transport de marchandises, de militaires et de civils entre la Crimée et la Russie. Toute interruption de ce flux affecte directement l'économie locale et les opérations logistiques russes dans la région.

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Réactions internationales et contexte géopolitique

Ces événements surviennent dans un contexte géopolitique tendu, notamment à l'approche d'une rencontre inédite entre le président russe Vladimir Poutine et ses homologues chinois Xi Jinping et américain Donald Trump. Le président américain, qui multiplie les signaux diplomatiques, a redit avant son départ pour la Chine qu'il " pourrait " et " voulait " rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong Un. Cette dynamique globale pourrait influencer les calculs stratégiques des parties belligérantes.

Parallèlement, la France a réagi aux déclarations de Moscou concernant la présence de militaires français sur le sol ukrainien. La ministre déléguée aux Armées a qualifié d'" absurde " l'affirmation russe sur la participation directe de ses soldats au conflit. Elle a clarifié que ces militaires sont présents pour des missions de formation et de maintenance, rejetant ainsi les accusations de Moscou concernant une implication militaire directe dans les combats.