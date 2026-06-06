Attaque de requin mortelle en Australie-Occidentale : la quatrième cette année

Un plongeur d'une trentaine d'années est décédé après avoir été attaqué par un requin de 4,5 mètres lors d'une sortie de chasse sous-marine au large de l'Australie-Occidentale. Cette attaque est la quatrième de ce type enregistrée dans le pays cette année. Les autorités appellent la population à faire preuve de vigilance dans la zone et à se tenir informée des signalements de requins.

Un tragique incident s'est produit en Australie-Occidentale le 6 juin 2026, lorsqu'un plongeur d'une trentaine d'années a été mortellement attaqué par un requin de 4,5 mètres lors d'une sortie de chasse sous-marine .

Cette attaque est la quatrième de ce type enregistrée dans le pays cette année. Le drame s'est produit au large de Michaelmas Island, au sud-est de Perth, où l'homme pratiquait la chasse sous-marine lorsqu'il a été attaqué par le prédateur. Les secouristes ont tenté de le ranimer, mais malheureusement, il n'a pas pu être ramené à la vie.

Les autorités ont appelé la population à faire preuve d'une vigilance accrue dans la zone et à se tenir informée des signalements de requins dans le secteur. Cette attaque intervient seulement deux semaines après la mort d'un homme tué par un requin dans l'État du Queensland, dans le nord du pays. Il s'agit par ailleurs de la deuxième attaque mortelle cette année en Australie-Occidentale.

En mai, un homme est décédé après avoir été attaqué par un grand requin blanc au large de l'île Rottnest, près de la ville de Perth. Des scientifiques australiens estiment que le nombre croissant d'usagers de la mer et la hausse des températures des océans modifient les schémas migratoires des requins, ce qui pourrait contribuer à l'augmentation des attaques.

Récemment, un plongeur de 39 ans a perdu la vie après avoir été attaqué par un requin devant ses amis alors qu'il pêchait sur la Grande Barrière de corail. Dans un autre incident, un surfeur et son ami ont été poursuivis par un grand requin blanc de plus de 3 mètres au large de Port-la-Nouvelle. Les autorités recommandent aux usagers de la mer de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques d'attaque de requins





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