Attaque de drones russes sur la centrale nucléaire de Tchernobyl

Un drone russe a frappé l'arche qui protège le réacteur endommagé de la centrale nucléaire de Tchernobyl, provoquant un incendie qui a depuis été éteint. Les niveaux de radiation restent stables, selon les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le Kremlin a qualifié d'accusations de provocation, affirmant ne pas disposer d'informations sur l'incident.

Le conflit entre les deux belligérants se poursuit. En témoigne une attaque de drones russes qui a causé des dégâts à l'arche qui protège le réacteur endommagé de la centrale nucléaire de Tchernobyl , pendant la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi. Le président ukrainien et l'Agence internationale de l'énergie atomique ( AIEA ) ont déclaré que les niveaux de radiation sont restés stables après l'incident.

Le drone russe a frappé l'arche de la centrale nucléaire, provoquant un incendie qui a depuis été éteint, a écrit Volodymyr Zelensky sur l'application Telegram. « D'après les premières évaluations, les dommages subis par l'abri sont importants », a-t-il déclaré. Cependant, le président ukrainien a précisé que les niveaux de radiation n'avaient pas augmenté et étaient sous surveillance constante. Le Kremlin a qualifié de « provocation » les accusations de l'Ukraine, son porte-parole Dmitri Peskov ayant déclaré qu'il ne disposait pas d'informations précises sur l'incident présumé, mais que la Russie n'attaquait pas les infrastructures nucléaires. Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien, a publié des photos de la structure qui semble avoir subi un léger incendie au sommet de sa grande arche. « Le seul pays au monde qui attaque de tels sites, occupe des centrales nucléaires et fait la guerre sans se soucier des conséquences est la Russie ». Zelensky a expliqué aux journalistes lors de la conférence de Munich sur la sécurité que le drone volait à une hauteur de 85 mètres, ce qui l'empêchait d'être repéré par les radars. Il est à Munich pour rencontrer le vice-président américain J. D. Vance à un moment diplomatique délicat pour l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie, le nouveau président américain Donald Trump poussant à des négociations rapides et à la fin de la guerre. Yermak a déclaré que les États-Unis avaient contribué de manière significative à la construction de la nouvelle structure de confinement sécurisé. « Nous fournirons aujourd'hui à nos partenaires américains de nombreuses informations sur les frappes russes contre la centrale nucléaire de Tchernobyl, sur la manière dont ils lancent constamment des drones au-dessus de la zone de Tchernobyl, sur la menace qu'ils représentent pour les abris et la sécurité nucléaire », a écrit Yermak sur Telegram. « L'ambiance est telle que tout le monde est très en colère à Munich à cause de cette nouvelle. Pas “inquiet”, comme c'est souvent le cas, mais vraiment en colère », a également expliqué Yermak. En marge de la conférence, le ministre des Affaires étrangères de Kiev, Andrii Sybiha, a tenu une réunion urgente avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi. Sybiha a partagé des détails sur la frappe et a transmis une lettre du ministre ukrainien de l'Énergie sur ses conséquences, a-t-il déclaré dans un communiqué sur X. Tchernobyl a été le site de la plus grave catastrophe nucléaire jamais survenue à ce jour, en 1986, lorsqu'un accident a conduit à la fusion du cœur du réacteur de la centrale. Ce réacteur est désormais protégé par une structure métallique en forme d'arche, également appelée « sarcophage », construite pour recouvrir un abri datant de l'époque soviétique et devenu obsolète. Achevée en 2019 pour 1,5 milliard d'euros, l'arche a été financée par 45 pays et devrait durer cent ans.





Tchernobyl Ukraine Russie Drones Centrale Nucléaire Radiation Sécurité Nucléaire AIEA Zelensky Munich

