Attaque de drones russes sur des navires civils en mer Noire : un mort et plusieurs blessés

Les autorités ukrainiennes rapportent qu'une attaque de drones russes contre deux navires civils en mer Noire a causé la mort d'un marin panaméen et blessé cinq autres personnes. Cet incident survient alors que le conflit ukrainien se poursuit avec des frappes sur les infrastructures russes et des demandes d'armes de l'Otan.

Les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'une attaque de drones russes contre des navires civils en mer Noire avait causé la mort d'un membre d'équipage et fait plusieurs blessés.

Selon le vice-premier ministre Oleksiï Kouleba, un membre d'équipage d'un navire battant pavillon panaméen a été tué et deux autres marins ont été blessés, dont un grièvement. Trois marins d'un second navire, battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, ont également été légèrement blessés. Cette attaque s'inscrit dans le contexte de la guerre en Ukraine qui continue de faire rage, le président Volodymyr Zelensky demandant à l'Otan plus de moyens, notamment des missiles balistiques, pour faire face à la Russie.

Parallèlement, Kiev a lancé une nouvelle attaque de drones à longue portée contre les infrastructures énergétiques russes, touchant une raffinerie à Moscou. Ces événements illustre l'intensification des frappes dans la région et l'extension du conflit aux infrastructures civiles et commerciales, avec des conséquences humanitaires et diplomatiques importantes





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