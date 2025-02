Attaque de chiens d'attaque sur les berges du Canal du Midi

Un incident violent s'est produit le dimanche 2 février sur les berges du canal du Midi lorsque deux chiens d'attaque, de type Rottweilers, sans laisse, ont attaqué une femme promenant. La victime a été mordue à plusieurs reprises et a dû recevoir des soins médicaux d'urgence.

Les rives du canal du Midi offrent un espace de paix et de tranquillité idéal pour les promenades. Les week-ends, les coureurs, les cyclistes et les marcheurs se rendent dans ce lieu pour trouver calme et apaisement. Cependant, dimanche 2 février, une habitante de Bram, venue se ressourcer en fin de journée, a vécu une expérience douloureuse : deux chiens d'attaque, de type Rottweilers, fauve et noir, se sont précipités du bord du canal sans laisse, accompagnés de leur propriétaire.

Ces chiens se sont jetés sur la victime par deux fois. La première attaque n'a pas alarment outre mesure la propriétaire, qui n'a pas jugé nécessaire de maîtriser ou d'attacher ses chiens. Ceux-ci ont de nouveau foncé sur la victime, la faisant tomber dans les ronces et la mordant furieusement à plusieurs reprises. La malheureuse a reçu une quinzaine de points de suture aux membres et de multiples bleus et marques de crocs sur tout le corps. Terrorisée, elle a dû se débrouiller pour rentrer chez elle, traumatisée et ensanglantée, pour se rendre aux urgences avec son mari. Les chiens responsables ont disparu sans porter secours, sans laisser de nom ni d'adresse. La gendarmerie a fait de son mieux pour les retrouver et les mettre en fourrière, ce qui a été fait mardi. Des situations dangereuses similaires se produisent régulièrement. L'année dernière, une victime avait été mordue dans la rue de l'école maternelle par un chien, mais le propriétaire avait pris ses responsabilités. Faut-il rester chez soi ou sortir en armure ? Rappelons que les chiens de catégorie 2 sont soumis à une évaluation comportementale par un vétérinaire et à des conditions d'accès aux espaces publics. Bien éduqués, ils peuvent être gentils. Le propriétaire doit suivre une formation lui permettant d'obtenir une attestation d'aptitude à les détenir, une copie est envoyée au préfet. Cette attestation porte sur l'éducation, le comportement des chiens et la prévention des accidents. Le préjudice moral subi par la victime est considérable.





Chiens Attaque Canal Du Midi Sécurité Publique Responsabilité Des Propriétaires

