Attaque contre un Convoi de l'ONU à Beyrouth: Deux Casques Bleus Blessés

Un convoi de l'ONU a été attaqué près de Beyrouth, blessant deux Casques bleus. L'attaque, qui a eu lieu sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah, a été condamnée par les autorités libanaises et l'ONU. Une enquête est en cours.

Vendredi 14 février, un convoi de l' ONU a été attaqué près de Beyrouth , blessant deux Casques bleus. L'attaque a eu lieu sur une route bloquée par des dizaines de partisans du Hezbollah , manifestant contre une décision d'interdire l'atterrissage de deux avions iraniens à l'aéroport de Beyrouth .

Le convoi de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), qui transportait des Casques bleus vers l'aéroport international de Beyrouth, a été « violemment attaqué et un véhicule a été incendié. Le commandant adjoint sortant de la Finul (...) a été blessé », selon la Finul. L'organisation a exigé une enquête complète et immédiate des autorités libanaises et la traduction en justice de tous les responsables, dénonçant une « violation flagrante du droit international » et s'étant déclarée « choquée par cette attaque scandaleuse contre des soldats de la paix qui oeuvrent à restaurer la sécurité et la stabilité dans le sud du Liban en cette période difficile ». Le président libanais Joseph Aoun a condamné l'attaque sur X (ex-Twitter) et affirmé que « les assaillants seraient punis ». « Les forces de sécurité ne feront preuve d’aucune indulgence envers quiconque tentera de perturber la stabilité et la paix civile », a-t-il ajouté. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité intérieure a été convoquée samedi matin par le ministre de l’Intérieur, le général Ahmad Al-Hajjar. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré des manifestants, certains cagoulés et portant des drapeaux du Hezbollah, s’en prenant à un homme en tenue militaire et un autre en tenue civile près du véhicule de la Finul incendié. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a condamné une « attaque criminelle » et promis « des mesures urgentes pour identifier les attaquants et les traduire » en justice. Le Hezbollah n'a pas réagi dans l'immédiat, mais son allié, le mouvement Amal, dirigé par le chef du Parlement Nabih Berri, a estimé que « les blocages de routes constituaient une atteinte à la paix civile ». La guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël, de septembre à novembre 2024, a affaibli le mouvement libanais après que sa direction a été largement décimée par Israël. Une trêve, entrée en vigueur fin novembre, a été prolongée jusqu'au 18 février, date à laquelle Israël doit retirer ses troupes du sud du pays pour que l'armée libanaise, censée démanteler l'infrastructure du Hezbollah, se déploie en coordination avec la Finul





