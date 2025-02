Attaque avec un liquide à la station de métro Wazemmes à Lille

Une agression impliquant un jet de liquide inconnu s'est produite dans la station de métro Wazemmes à Lille. La victime a été transportée à l'hôpital pour examen, mais son état ne suscite pas d'inquiétudes. L'auteur de l'attaque est en fuite et les services de police effectuent des recherches activement.

Jeudi 13 février 2025, une situation exceptionnelle s'est déroulée dans la station de métro Wazemmes à Lille (Nord). Les pompiers sont intervenus à 11h50 suite à un signalement d'une agression à l'intérieur d'une rame de métro, le projectile utilisé étant un liquide inconnu. Sur place, la victime a rapporté que le liquide ressemblait à de l'ammoniac, tandis que la préfecture du Nord, basée sur les premières analyses, évoque l'hypothèse d'un liquide proche d'une solution de gel hydroalcoolique.

Le trafic sur la ligne 1 du métro a été interrompu temporairement, à l'heure du déjeuner, entre les stations République et CHR. Les forces de l'ordre ont sécurisé le secteur.La préfecture du Nord a communiqué, peu après 13h, sur l'état de santé de la personne victime des projections : « il n’inspire pas d’inquiétudes à ce stade ». Le liquide projeté sur son visage, bien que non encore formellement identifié, ne provoquerait « ni rougeurs, ni gênes respiratoires ». Néanmoins, la victime a été rapidement transportée vers le CHR de Lille par les pompiers afin de subir des examens complémentaires. Le secteur a été bouclé à l'heure du déjeuner. Les pompiers ont transféré la victime à l'hôpital, mais son état ne suscite pas d'inquiétude à ce stade, précise la préfecture du Nord dans un communiqué. L'auteur présumé de cette attaque était en fuite à 13h. « Les services de police disposent du descriptif de l’individu, qui est activement recherché », poursuit la préfecture. Les témoins de la scène et les victimes ont été accueillis à la mairie de quartier de Wazemmes. Le métro a repris son service, avec « une vigilance maintenue aux abords et dans les rames suite à cet incident ». À l'origine de cette agression hors du commun, « une altercation » entre les deux individus, dont les raisons restent inconnues. À 13h15, l'évaluation effectuée par les pompiers se concluait.





