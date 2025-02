Attaque au Drone sur l'Arche de Tchernobyl : Zelensky Accuse la Russie

L'incident a eu lieu au cœur des tensions diplomatiques autour de la guerre en Ukraine. Zelensky accuse la Russie d'avoir endommagé l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un drone explosif. Le Kremlin rejette les accusations.

L'incident s'est produit au cœur des tensions diplomatiques liées à la guerre en Ukraine . Volodymyr Zelensky a accusé la Russie vendredi 14 février, sur le réseau social X, d'avoir endommagé l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl avec un drone explosif. La structure métallique, inaugurée en 2019, recouvre le réacteur qui a explosé en avril 1986 et protège un premier sarcophage construit par les Soviétiques ainsi que les débris radioactifs qu'il contient.

L'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) a confirmé sur X qu'une explosion a eu lieu vers 1h50 du matin et que son équipe sur place a entendu 'une explosion provenant de l'arche de confinement' et a été informée qu'il s'agissait d'un drone. « Le niveau des radiations n'a pas augmenté », a déclaré Zelensky, diffusant des images du site sur X, notamment une vidéo de l'explosion et de l'incendie. Des photos montrent un trou dans la grande structure métallique et des traces de suie. Des images prises dans les combles de la structure révèlent des tôles déchirées et des équipements endommagés. Le Kremlin a réagi en rejetant les accusations, affirmant vendredi que ses forces n'attaquent pas d'installations nucléaires en Ukraine. « Je n'ai pas d'informations précises. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut être question de frappe contre telle ou telle infrastructure nucléaire (...) Les militaires russes ne font pas ça », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'elles allaient informer les États-Unis des détails de cette attaque lors d'une rencontre à la Conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne, vendredi. Volodymyr Zelensky doit y rencontrer le vice-président américain, J.D. Vance, alors que Donald Trump a rompu le statu quo et l'isolement par l'Occident de Vladimir Poutine en l'appelant mercredi et en proclamant le début de négociations de paix.





