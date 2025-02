Attaque au couteau en Autriche : Un adolescent tué, cinq blessés

Un demandeur d'asile syrien de 23 ans a été arrêté après avoir tué un adolescent et blessé cinq autres personnes à Villach, en Autriche. Le ministre de l'Intérieur a qualifié l'attaque d'« islamiste » et a déclaré qu'il y avait des liens avec l'EI.

Le ministre autrichien de l'Intérieur, Gerhard Karner, a qualifié dimanche de « islamiste » l'attaque au couteau ayant coûté la vie à un adolescent et blessé cinq autres personnes dans le sud de l' Autriche samedi. « Il s'agit d'une attaque islamiste avec des liens liés à l'EI », a déclaré M. Karner lors d'une conférence de presse dans la commune de Carinthie, lieu de l'attaque. Selon le ministre, le suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans, s'est radicalisé en ligne « en peu de temps ».

Le meurtrier présumé aurait crié « Allah Akbar ». Le suspect, bénéficiant d'un permis de séjour valide et sans antécédents judiciaires, a été arrêté peu après l'attaque. L'attaque aurait pu faire beaucoup plus de victimes si un autre Syrien n'avait pas interrompu l'assaillant en le percutant avec sa voiture, selon la police. D'après les témoignages recueillis par les enquêteurs, le suspect aurait crié « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand) pendant l'attaque. Dimanche matin, les habitants de Villach déposaient des bougies devant les magasins de la rue du centre-ville où l'attaque s'est déroulée, a constaté l'AFP.





