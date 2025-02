Attaque au couteau à Villach: Un demandeur d'asile syrien arrêté après la mort d'un adolescent

Un demandeur d'asile syrien de 23 ans a été arrêté après avoir poignardé cinq passants dans le centre-ville de Villach, en Autriche, samedi 15 février. Un adolescent de 14 ans a été tué et quatre autres personnes ont été blessées. La police vérifie des témoignages selon lesquels l'agresseur aurait crié « Allah Akbar » pendant l'attaque.

Samedi 15 février, vers 16 heures, un homme de 23 ans a été arrêté après avoir poignardé cinq passants dans le centre-ville de Villach , dans le sud de l' Autriche . Un adolescent de 14 ans a trouvé la mort et quatre autres personnes ont été blessées. Selon le porte-parole de la police, Rainer Dionisio, l'homme a attaqué au hasard des piétons avec un couteau. Le suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans, avait des papiers en règle et n'était pas connu des autorités.

Pour l'instant, les motivations de l'agresseur restent inconnues. La police vérifie des témoignages affirmant que l'assaillant aurait crié « Allah Akbar », comme l'avait fait un attaquant afghan deux jours plus tôt en Allemagne. Un livreur de repas, également d'origine syrienne, a été témoin de l'attaque et a réussi à freiner l'agresseur en utilisant son cyclomoteur. L'agresseur a reçu de légères blessures et a été arrêté peu après les faits. Le gouverneur de Carinthie, Peter Kaiser, du Parti social-démocrate (SPÖ), a souhaité les « conséquences les plus graves » pour cette « atrocité incroyable », exigeant « une emprisonnement et une expulsion ». Le chef de file de l'extrême droite, Herbert Kickl, du Parti autrichien de la liberté (FPÖ), s'est dit « consterné » par l'attaque, la qualifiant de « défaillance du système ». « Nous avons besoin d'une répression rigoureuse de l'asile », a-t-il déclaré dans un communiqué. L'Autriche accueille une importante population de réfugiés syriens, près de 100 000 personnes. Après la chute de Bachar al-Assad en Syrie en décembre 2024, l'Autriche et plusieurs pays européens ont gelé les demandes d'asile des Syriens en attendant des précisions sur la situation. Le gouvernement autrichien a annoncé « un programme de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie ». L'Autriche a connu une attaque jihadiste en 2020, lorsqu'un sympathisant du groupe Etat Islamique a ouvert le feu dans le centre de Vienne, faisant quatre morts.





