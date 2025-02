Attaque à Munich : 28 Blessés après une Percée Mortelle

Un Afghan de 24 ans a foncé un cortège de manifestants à Munich, blessant 28 personnes. Le suspect, connu pour des affaires de drogue et de vol, a été interpellé par la police après une intervention. Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné l'attaque et exigé la punition et l'expulsion du suspect.

Jeudi, vers 10h30, heure locale, un jeune homme de 24 ans, au volant d'une Mini Cooper, a foncé sur un cortège de manifestants organisé par le syndicat Verdi à Munich . Selon la police, il a doublé un véhicule de police qui fermait la marche et a percuté l'arrière du cortège, fauchant des dizaines de personnes. La police a stoppé le véhicule après avoir tiré au moins un coup de feu et a interpellé l'homme, connu des services de police pour des affaires de drogue et de vol à l'étalage.

Le dernier bilan fait état de 28 blessés, dont plusieurs « très grièvement ». Certains d'entre eux se trouvent entre la vie et la mort. Des enfants font également partie des victimes. Le suspect, Farhad N., né à Kaboul et arrivé en Allemagne fin 2016, avait vu sa demande d'asile rejetée mais bénéficiait d'une protection subsidiaire, suspendant son expulsion. Selon des médias allemands, il aurait publié des messages à caractère islamiste avant de passer à l'acte. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le suspect « doit être puni et doit quitter le pays ». L'attaque survient à dix jours d'élections législatives dans le pays le 23 février, déjà dominées par les questions d'immigration et de sécurité après plusieurs attaques meurtrières récentes commises par des étrangers.





