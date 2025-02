Attaque à la voiture-bélier à Munich : 28 blessés, probable attentat

Une voiture a percuté un groupe de manifestants à Munich, faisant 28 blessés, dont certains graves. L'auteur présumé, un demandeur d'asile afghan, a été neutralisé. Cet incident intervient à quelques jours de la conférence sur la sécurité de Munich et deux semaines avant les élections législatives allemandes, dans un contexte de tensions sécuritaires accrues.

Jeudi 13 février, une voiture a percuté un groupe de personnes à Munich , en Allemagne , causant 28 blessés, dont certains graves. Cet incident surgit quelques jours avant l'ouverture de la conférence sur la sécurité de Munich , un rendez-vous annuel rassemblant les plus hauts responsables de la diplomatie mondiale. Le chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder, a qualifié cet acte de « probable attentat ».

La police a identifié l'auteur présumé comme un demandeur d'asile afghan de 24 ans. L'individu a été neutralisé sur place et ne présente plus de danger. \Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident et son contexte. Le conducteur, au volant d'une Mini Cooper, a percuté un groupe de personnes se trouvant lors d'une manifestation organisée par le syndicat des services Verdi. \Cet acte de violence intervient à un moment crucial en Allemagne, à seulement deux semaines des élections législatives du 23 février, où les questions de sécurité intérieure jouent un rôle de premier plan. Ces dernières semaines, plusieurs attaques meurtrières ont secoué le pays, notamment une attaque à la voiture-bélier sur un marché de Noël à Magdebourg en décembre dernier, qui a fait six morts et plus de 300 blessés. Ces événements ont alimenté les craintes quant à la sécurité et ont contribué à la montée en puissance du parti d'extrême droite AfD, qui prône une politique plus restrictive sur l'immigration. L'AfD est actuellement créditée de 20 % dans les sondages, derrière les conservateurs (30 %) mais devant le parti de centre gauche d'Olaf Scholz et les Verts





Allemagne Munich Attentat Voiture-Bélier Sécurité Élections Immigration

