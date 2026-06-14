ATP Challenger 50 du Royan : des préqualifications difficiles pour les Français et entrée des têtes de série lundi

Le tournoi ATP Challenger 50 a débuté dimanche 14 juin avec les préqualifications où les joueurs français ont connu des difficultés. Le tableau principal avec l'entrée des têtes de série commence ce lundi 15 juin.

Le tournoi ATP Challenger 50 du Royan Atlantique Open a débuté dimanche 14 juin avec les matchs de préqualifications . Sous une chaleur intense, les joueurs français ont connu des fortunes mitigées lors de cette première journée.

Gabriel Gomez, Robinson Le Meur (bénéficiaire d'une wild card) et Alexandre Reco se sont inclinés respectivement face à l'Indien SD Prajwal, au Japonais Ryo Tabata et à l'Argentin Franco Ribero. Seul Cosme Rolland de Ravel a réussi à se qualifier en battant le Taïwanais Jeffrey Hsu. Un duel franco-français entre Jordan Coudret et Adan Freire Da Silva permettra à un autre joueur tricolore de poursuivre la compétition.

Côté étrangers, l'Américain Michael Zhu, l'Indien Nitin Kumar Sinha et l'Australien Thomas Fancutt ont également franchi ce premier tour. Le tableau principal, avec l'entrée en lice des têtes de série, débute ce lundi 15 juin à partir de 10 heures. Le Belge Gilles Arnaud Bailly, tête de série numéro un et 208e mondial, affrontera le Français Lucas Poullain.

Plusieurs confrontations intéressantes sont au programme, notamment deux duels 100% espagnols opposant Alejandro Moro Cañas (236) à Carlos Sanchez Jover (389) et Max Alcala Gurri (275) à Andres Santamarta Roig. Du côté des représentants français, plusieurs joueurs seront engagés : Calvin Hemery (276) face à l'Argentin Lucio Ratti, Bertrand Robin (286) contre Raphaël Perot, Laurent Lokoli (472) contre le Suisse Kilian Feldbausch, Léo Raquillet (698) contre l'Indien Manas Dhamne, Pierre Delage (737) face au Russe Svyatoslav Gulin, Thomas Faurel (318) contre le Serbe Ognen Milic, et le jeune Félix Balshaw (412) contre l'Ivoirien Eliakim Coulibaly.

Ce tournoi Challenger, classé en catégorie 50, offre une opportunité précieuse aux joueurs de grimper au classement ATP et de se faire remarquer. Les performances des Français lors de ces préqualifications montrent un certain écart avec leurs adversaires directs, notamment face à des joueurs mieux classés. La suite de la compétition s'annonce passionnante, avec des matchs qui pourraient réserver des surprises.

Les organisateurs attendent une belle affluence pour cette édition qui se déroule dans la région de Royan, sur les courts de l'Atlantique. Le soutien du public local pourrait être un facteur décisif pour les joueurs français engagés dans le tableau final





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