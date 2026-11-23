Détails complets sur les événements et inscriptions de l'Atlanta Mahjong Society pour la saison 2026, incluant cours, ligue Milton et soirées thématiques.

L' Atlanta Mahjong Society a officiellement rejoint la plateforme Linktree en mai 2026, consolidant ainsi sa présence numérique pour mieux servir sa communauté locale. Cette décision stratégique vise à centraliser l'accès aux inscriptions et aux informations pratiques pour ses nombreux adhérents. La société propose une gamme diversifiée d'événements récurrents et saisonniers, couvrant plusieurs sites majeurs de la région d'Atlanta.

Déroulement de la Ligue Milton Mahj

L'organisation de la Milton Mahj League constitue l'un des piliers de l'activité annuelle de l'Atlanta Mahjong Society. Les inscriptions pour la deuxième saison sont actuellement ouvertes aux joueurs souhaitant participer à ce championnat structuré. Parallèlement, le système de billetterie pour les backups Bam de cette même deuxième saison est activé, permettant aux membres de s'inscrire comme remplaçants officiels.

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Pour ceux qui préfèrent la saison précédente, les archives de la ligue Milton Mahj League Season One, prévue pour l'automne 2026, restent accessibles via les partenariats officiels avec Mahjong Atlanta et l'Atlanta Mahjong Society. Cette structure permet une continuité administrative fluide pour les équipes et les joueurs réguliers qui suivent les compétitions d'une année sur l'autre.

Agenda Social et Cours Thématiques

Les soirées Mahjong & Margaritas se déroulent régulièrement au Tres Lunas, offrant un cadre convivial pour les parties ouvertes. Le calendrier inclut des sessions spécifiques telles que la leçon Mahjong 102 Lesson, destinée aux joueurs déjà expérimentés souhaitant perfectionner leurs techniques. Une autre session ouverte de niveau débutant, la Mahjong & Margaritas Open Play, est également prévue pour enrichir l'expérience sociale de la communauté.

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Une autre thématique populaire, les soirées Mahjong & Martinis, trouve son lieu d'attraction principal au Vice Steak Bar. Une édition spécifique intitulée Merry Mahjong & Martinis est programmée le 9 décembre, coïncidant avec les fêtes de fin d'année. Les inscriptions pour cet événement festif nécessitent une attente sur liste, en raison de la forte demande observée lors des précédentes réunions à ce lieu prestigieux.

Initiatives pour Parents et Joueuses

L'Atlanta Mahjong Society propose des créneaux dédiés aux mères avec l'événement Mahjong for Moms, organisé en collaboration avec Play Street. La billetterie distingue deux catégories pour faciliter l'accueil des familles : un billet pour un enfant et un autre pour deux enfants ou plus. Ces événements visent à créer un espace de détente pour les joueuses tout en assurant la garde et l'animation des enfants sur place.

Les dates d'inscription et les lieux de ces événements pour les mères varient tout au long de l'année. Une session est prévue le 26 août au Play Street Museum, suivie d'une autre le 3 novembre au même emplacement. Des options supplémentaires incluent des sessions à Play Street Buckhead et à We Rock Alpharetta, avec des billets adaptés à la taille du groupe familial pour chaque lieu choisi.

Collaborations et Partenariats Commerciaux

Des partenariats commerciaux enrichissent l'offre de la société avec des événements spécifiques comme la Kendra Scott x LoveShackFancy Open Play, programmée pour le 27 octobre. Cette collaboration attire une clientèle supplémentaire intéressée par le style et le jeu. De même, les sessions au Monkee's incluent une open play le 12 novembre ainsi qu'une leçon Mahjong 101 Lesson, permettant aux nouveaux venus d'apprendre les bases dans un cadre professionnel.

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Les autres dates notables incluent une partie à Milton's le 14 octobre et des sessions répétées au Tres Lunas et au Play Street Museum. Cette diversité de lieux et de formats démontre l'engagement de l'Atlanta Mahjong Society à maintenir une activité culturelle et sociale dynamique. Les inscriptions se gèrent désormais toutes via la plateforme centralisée qui répertorie chaque événement par date et par type de billet.