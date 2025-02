Athlètes de l'ACA brillent aux Championnats d'Occitanie Elite d'Athlétisme en Salle

Six athlètes de l'Athletic Club Auscitain (ACA) ont participé aux championnats d'Occitanie Elite d'athlétisme en salle à Bompas. Ils ont remporté des médailles et confirmé la compétitivité de l'ACA au plus haut niveau régional.

La ville de Bompas, en banlieue de Perpignan, a accueilli les championnats d'Occitanie Elite d' athlétisme en salle début février, réunissant les meilleurs athlètes de la région. Six athlètes de l' Athletic Club Auscitain (ACA) avaient brillamment obtenu leur qualification pour cette compétition. La journée a confirmé la compétitivité des athlètes gersois au plus haut niveau régional.

Sara Pellicer, qui n'est encore qu'junior, a remporté la finale du 60 m plat en 7,75 secondes, s'offrant ainsi le titre de championne d'Occitanie. Chez les hommes, Matis Jouannique est également sacré champion d'Occitanie sur 400 m en 50,88 secondes, après une course magnifique. Il termine également 9e sur 60 m en 7,15 secondes. Sur la même distance, Valentin Mahey décroche une belle médaille de bronze, bien méritée pour cet athlète très exigeant. Également sur 400 m, Alex Haselwander, de retour à la compétition depuis peu, termine 5e mais aussi 8e au saut en longueur.Bastien Eydoux réalise également un retour très prometteur, prenant une honorable 11e place sur 200 m. Yanis Antonelli s'impose avec une performance remarquable, obtenant la médaille d'argent au saut en hauteur avec un bond à 1,96 mètre. À noter que Matis Jouannique va participer prochainement aux championnats de France, il figure parmi les 16 meilleurs Français sur 200 m. Cela faisait longtemps que l'ACA n'avait pas eu de sprinteurs de niveau national comme Sara et Matis





