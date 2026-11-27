L'espace France Services du Quercy caussadais propose une série d'ateliers gratuits en novembre et décembre 2026 pour maîtriser les outils numériques, la cybersécurité et la visioconférence.

L'espace France Services du Quercy caussadais lance une série d'ateliers gratuits dédiés à la familiarisation avec le numérique pour la fin de l'année 2026. Ces sessions ouvertes à tous sont animées par la conseillère numérique Margot Boulanger. L'objectif est d'accompagner les participants dans la maîtrise des outils digitaux essentiels à la vie quotidienne et professionnelle.

Agenda détaillé des formations en novembre et décembre

La première session se tiendra le vendredi 27 novembre de 9 h 30 à 11 h 30. Cette journée est consacrée à la gestion des e-mails et apprendra aux participants à utiliser leur messagerie sur smartphone ou ordinateur. Le mardi 1er décembre de 9 h 30 à 11 h 30, l'accent sera mis sur la cybersécurité lors des achats en ligne pour sécuriser les transactions. Le jeudi 3 décembre de 9 h 30 à 11 h 30, une atelier aidera à choisir le matériel informatique adapté selon ses besoins spécifiques.

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La semaine suivante proposera deux ateliers distincts. Les jeudis 3 et 10 décembre de 14 heures à 16 heures, les participants apprendront à participer à une visioconférence ou à passer des appels en visio. Le vendredi 4 décembre de 9 h 30 à 11 h 30, la formation portera sur la création de petits montages vidéo avec l'outil Canva. Le mardi 8 décembre de 9 h 30 à 11 h 30, un atelier sera dédié au nettoyage des smartphones et des espaces de stockage en ligne.

Le programme se conclura le jeudi 10 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 avec le Café numérique. Ce moment convivial abordera le thème de l'internet d'hier et de demain, permettant de discuter des avancées technologiques et des craintes liées à l'évolution du monde numérique.

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Stratégie d'accompagnement digital de Margot Boulanger

La conseillère numérique Margot Boulanger anime l'ensemble de ces sessions pour assurer un accompagnement personnalisé. Son approche vise à dédramatiser l'utilisation des technologies et à renforcer l'autonomie des utilisateurs. En proposant des créneaux matinaux et après-midi, l'espace France Services adapte ses horaires pour maximiser la participation des habitants du Quercy caussadais.

La structure de l'offre intègre des thèmes techniques et des moments de réflexion sociétale. Cette combinaison permet de traiter à la fois les aspects pratiques de l'outil numérique et les enjeux plus larges de la transition digitale. La présence de Margot Boulanger garantit une qualité pédagogique adaptée aux débutants comme aux utilisateurs intermédiaires.

Modalités pratiques et accès aux services à Caussade

Les intéressés peuvent s'inscrire à l'accueil de l'espace France Services situé au 1 place de la gare à Caussade. Cette localisation centrale facilite l'accès pour les résidents et les visiteurs de la commune. L'inscription sur place offre un contact direct avec le personnel pour tout renseignement complémentaire sur les thématiques abordées.

Les inscriptions peuvent également être effectuées par téléphone. Il est possible de contacter l'espace France Services au numéro 05 63 26 09 40. Pour des questions plus spécifiques ou pour réserver une place auprès de la conseillère numérique, le 06 21 59 30 01 est à disposition. Ces deux numéros garantissent une information rapide et précise avant la participation aux ateliers.