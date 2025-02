Ateliers Artistiques aux Carmes de Langon pendant les Vacances

Des ateliers variés en peinture, modelage et graff sont proposés aux Carmes de Langon du 23 février au 8 mars.

Du 23 février au 8 mars, les Carmes de Langon accueillent une multitude d'ateliers artistiques pour les vacances scolaires. Ce programme, installé depuis la rentrée 2024, propose aux participants une immersion dans différentes techniques artistiques grâce à l'expertise de cinq artistes. Florence guidera les amateurs de peinture à l'encre de Chine sur papier oriental avec le thème « Bambous sous la neige » (65 euros, renseignements au 06 82 29 64 54).

D'autres aventures artistiques attendent les participants. Du 13 au 16 février, un lieu tenu secret accueillera « La Maison », une expérience immersive reposant sur des conversations épistolaires pour découvrir la vie de six femmes d'époques différentes. Le premier stage « Explorons l’océan » aura lieu du lundi 24 février au mercredi 26 février. Lundi et mardi de 10 heures à 12 h 30 : peinture de baleines à l’encre et acrylique, lundi et mardi de 13 h 30 à 16 h 30 : création d’une sculpture de poisson tropical en papier mâché. La journée du mercredi sera consacrée à la création d’un mobile avec petites figurines des mers en pâte fimo. (50 euros les deux demi-journées, 160 euros les trois jours. Inscription auprès de Julie au 06 41 67 12 97 ou Anna au 06 31 58 67 90).Du jeudi 27 février au vendredi 28 février, ce sera « Les ateliers graff » avec Élodie. Jeudi, les enfants décoreront un tote bag (sac en toile) avec un fond aquarelle aux couleurs qui fusent. De 10 heures à midi pour les 7-11 ans et de 14 à 16 heures pour les plus de 12 ans. Le lendemain, les participants (à partir de 10 ans) pourront graffer sur un mur près du parc des Vergers. Ils créeront un pochoir le matin (50 euros, renseignements au 06 37 64 94 13).L’association La Bande sons organise un stage de percussions brésiliennes ouvert à tous à partir de 8 ans, samedi 15 février à Langon Le stage du mercredi 5 et jeudi 6 mars aura lieu de 10 à 17 heures. « La créature dans le brouillard », avec Alice, permettra de découvrir l’animation en papier découpé, à partir de 12 ans, et de « donner vie à la créature qui hante votre esprit depuis toujours ». Les stagiaires repartiront avec leur créature en papier articulé et une vidéo de sa démarche (135 euros, renseignements au 06 72 67 97 50). Dernier rendez-vous le vendredi 7 et samedi 8 mars de 10 h 30 à 16 heures pour du « tie and dye » et de l’impression sur plexiglas. Les participants pourront apporter des tissus de couleur claire (55 euros par jour, renseignements au 06 82 29 64 54).





