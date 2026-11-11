Atelier fleurs XXL en papier crépon à la Ferme de Fourges

Sonia Benedetti lance Maison Floréâme à la Ferme de Fourges. Découvrez ses ateliers de création florale artisanale et les prochaines dates disponibles.

Sonia Benedetti a inauguré un nouvel atelier artisanal dédié à la conception de fleurs géantes en papier crépon durant l'été 2026. Ce projet s'est concrétisé au sein de la Ferme de Fourges, située dans la commune de Flancourt-Crescy-du-Roumois, dans le département de l'Eure. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l'histoire familiale du domaine.

Origines familiales et reconversion

La famille Benedetti a acquis ce domaine rural en pleine nature en 2021. Rémy et Sonia Benedetti, accompagnés de leur fille Léa, ont opéré cette transition après avoir vendu leur entreprise précédente dans le secteur du bâtiment. Depuis cet achat, ils développent activement diverses activités sur place. Sonia y met en valeur son savoir-faire manuel et sa passion pour les loisirs créatifs, un domaine qu'elle pratique depuis de nombreuses années.

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L'émergence de Maison Floréâme

L'idée de créer Maison Floréâme a germé autour de septembre 2026. La famille Benedetti avait appris qu'elle pourrait participer à un événement local pour présenter ses domaines et son offre de réception. Avec sa fille Léa, Sonia a cherché à rendre leur stand visible parmi les nombreux prestataires présents. Elle s'est appuyée sur des tutoriels internet et son habileté manuelle pour façonner des pivoines, roses et dahlias inspirés de la nature.

Techniques artisanales et matériaux

Pour réaliser ces œuvres, Sonia utilise du papier crépon fabriqué en Italie, choisi pour sa souplesse et sa malléabilité. Chaque participant peut choisir la forme et la texture souhaitées lors des sessions. La famille a également conçu des supports en bois récupérés sur le domaine. Ces éléments permettent de fixer les fleurs sur des tiges interchangeables selon les envies des clients.

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Déroulement et tarifs des ateliers

Les séances durent entre deux et trois heures. Le tarif se situe autour de cinquante euros pour repartir avec sa propre création. Sonia organise actuellement un atelier par semaine, alternativement à la Ferme de Fourges et à Argences, dans le Calvados. Les premières sessions ont rapidement affiché complet, confirmant l'intérêt du public pour cette activité unique.

Avenir commercial et événements

Maison Floréâme prépare prochainement la vente directe de ses fleurs. Les prix varieront de quinze à cent vingt euros selon la taille et la complexité. Des créations plus petites seront également proposées, exigeant une minutie accrue. Les prochains ateliers prévus incluent une fleur dahlia nuancée le samedi 14 novembre à quatorze heures et une marguerite gerbera le samedi 28 novembre à treize heures trente. La réservation est obligatoire pour ces sessions.