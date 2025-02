ASVEL triumphe face à Saint-Quentin et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France

L'ASVEL a réussi à s'imposer face à Saint-Quentin en 1/8e de finale de la Coupe de France, 76-54. Le club villeurbannais, après une période difficile avec 5 défaites consécutives, a renoué avec la victoire et se qualifie pour les quarts de finale où il affrontera Monaco, pour la troisième année consécutive.

Chez un adversaire qu’il connaît bien depuis plus d’une saison, Saint-Quentin, le club villeurbannais a connu une qualification plutôt aisée pour les quarts de finale de la coupe nationale. Avec quasiment la totalité de son effectif, l’ASVEL a rapidement pris le dessus sur Saint-Quentin dans ce 1/8e de finale de Coupe de France. Après un bon début de match, Villeurbanne comptait déjà 14 points d’avance en début de 2e quart-temps, un écart conservé jusqu’à la mi-temps. Puis avec un 10-0 dès le retour des vestiaires, notamment l’oeuvre des 6 points de Shaquille Harrison, l’équipe de Pierric Poupet s’est définitivement envolée dans cette rencontre (22-46, 23′). Dans un soir sans grande adresse, à l’image de Saint-Quentin, l’ASVEL a néanmoins su gérer son jeu et s’imposer sans difficultés. Ainsi, l’ASVEL s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France, rejoignant ainsi Monaco pour nous offrir une 3e année d’affilée cette affiche (après la finale 2023 et un 1/8e de finale en 2024). L’ASVEL et Monaco vont d’ailleurs se rencontrer à de multiples reprises dans les semaines à venir. Fin mars et début avril, le club rhodanien et celui de la Principauté se retrouveront pour des joutes en Betclic ELITE et en EuroLeague. Et les deux équipes sont également dans la même partie de tableau à la Leaders Cup, avec un affrontement possible en demi-finale dès ce week-end de la mi-février





