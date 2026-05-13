L'ASVEL, déjà en retrait des play-offs de la LNB Pro B, va renforcer ses rangs avec la signature d'un nouvel ailier en provenance de Chemnitz, où il a brillé cette saison.

Betclic ÉLITE - Nouvelle recrue en cours de saison pour l' ASVEL , qui devrait enregistrer l'arrivée de l'ailier-fort Amadou Sow, en provenance de Chemnitz, où il s'est révélé cette saison.

Le Malien de 25 ans connaît bien la Betclic ÉLITE, où il a joué avec Blois et Strasbourg. L’ASVEL tiendrait une nouvelle recrue pour renforcer ses rangs sur cette fin de saison 2025/26, selon nos informations.

Les dirigeants villeurbannais sont allés piocher du côté de l'Allemagne, avec un joueur ayant déjà passé deux saisons dans le championnat de France.qui serait sur le point de rejoindre l'ASVEL, qui n'a plus qu'un match à jouer en saison régulière (ce 16 mai à Paris), avant de débuter des playoffs où ils sont assurés de l'avantage du terrain. Ailier-fort physique, Sow arriverait en remplacement d'Il faut dire que si l'ASVEL a encore des matchs à jouer cette saison, le club allemand du poste 4 malien est déjà en vacances.

Éliminé de l'EuroCup depuis mars après avoir notamment croisé le chemin de Bourg, Chemnitz n'a pas réussi à atteindre le Top 10 synonyme de play-in en Bundesliga. Terminant 12e avec une dernière défaite dimanche dernier, les negotiations de départ ont pu s'ouvrir. D'où la libération de Sow, qui va pouvoir avoir un rôle à jouer sur cette fin de saison.

Le club a eu beaucoup de flair sur ces recrutements en cours de saison ces derniers mois (Sa saison terminée avec Chemnitz (12e de BBL), Amadou Sow va renforcer la raquette de l'Asvel, actuellement privée d'Armel Traoré. Tom Compayrot a najlepszą ligę w EuroNational Cup do 24 drużyn). Curieux et rigoureux, il s'intéresse autant aux stars qu'aux rôles clés dans l'ombre, avec l'envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien.

Récemment, il s'est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l'intérieur. Un vice de procédure retenu pour l'affaire Évreux – Denain, la LNB ré-étudiera le dossier 6 heures avant la dernière journée





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