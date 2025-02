ASVEL domine Strasbourg et se qualifie pour les demi-finales de la Leaders Cup

L'ASVEL s'est qualifié pour les demi-finales de la Leaders Cup après une victoire facile contre Strasbourg (90-75). Villeurbanne affrontera Monaco dans les demi-finales. Malgré une bonne première mi-temps, Strasbourg n'a pas pu tenir l'écart face à un ASVEL dominant au rebond et aux tirs.

Dans le dernier match de ce vendredi 14 février, l' ASVEL n'a pas connu beaucoup de difficultés pour écarter Strasbourg (90-75). Ainsi, Villeurbanne va affronter l'AS Monaco dans le carré de la compétition. Dans une ambiance bien plus feutrée pour ce dernier quart de finale de la Leaders Cup , l’ ASVEL a surclassé la SIG Strasbourg (90-75). Villeurbanne prend ainsi rendez-vous avec Monaco en demi-finale ce samedi 15 février (20h30).

Certainement inspirée par la domination au rebond du Mans sur Cholet ou la surprenante victoire de Saint-Quentin sur Paris, la SIG Strasbourg a crânement joué sa chance contre l’ASVEL. Malgré sa série très négative du moment (7e défaite d’affilée ce soir), ainsi que plusieurs absences notables (Chikoko, Invernizzi), le club alsacien a effectué le meilleur début de match. Mais à partir du 2e quart-temps, la dynamique s’est inversée, en raison notamment la justesse de la rotation strasbourgeoise à l’intérieur, illustrée par les 11 minutes de l’Espoir(4 points et 4 rebonds pour sa 2e apparition pro). Encore présent au rebond offensif (11 dans le 2e quart-temps), la SIG n’en a cependant pas converti suffisamment pour garder la mène à la pause. Et ce qui s’entrevoyait avant la mi-temps, c’est largement réalisé au retour des vestiaires. Grandement dominateur au rebond (41 prises dont 18 offensives), l’ASVEL a distancé Strasbourg en seconde période, avec l’activité d’Villeurbanne n’a jamais été inquiété par la suite (90-75), malgré sa grande maladresse aux lancers francs (21/36), dans une rencontre largement marquée par les fautes (47 au total). Ce que n’a pas manqué de souligner Laurent Vila, en désaccord avec l’arbitrage de la rencontre :, pestait-il. En attendant, la SIG Strasbourg va passer la trêve internationale avec de sérieux maux de tête, avant une rencontre cruciale au retour du break, au Portel.7 défaites de suite pour la SIG, ça commence a faire beaucoup. s'il n'y a pas de victoire au Portel, la situation sera très grave.





