Asvel domine Strasbourg et se qualifie pour les demi-finales de la Leaders Cup

L'Asvel a remporté sa troisième victoire consécutive en dominant Strasbourg (90-75) en quart de finale de la Leaders Cup.

Vendredi soir, à la clôture de la première journée de la Leaders Cup , l' Asvel a dominé Strasbourg (90-75) en quarts de finale et rencontrera Monaco samedi pour une place en finale. L' Asvel , dernier qualifié au dernier carré de la Leaders Cup , a remporté sa troisième victoire consécutive après sa large victoire en Coupe de France à Saint-Quentin (76-54) trois jours plus tôt.

Le club rhodanien, 4e de Betclic Elite, a confirmé son statut de favori en dominant l' outsider SIG qui a encaissé son septième défaite consécutive lors de ce quart de finale à Caen. Contrairement aux Monégasques qui ont fait la différence en fin de match, l'Asvel a maîtrisé toute la rencontre.Après un premier quart disputé (22-25), l'équipe 15e de l'Euroligue, pourtant en panne d'adresse à 3 points (1/13), a rapidement accéléré grâce à une large domination au rebond et à l'impact d'un Andre Roberson omniprésent (10 points et 8 rebonds en première mi-temps) pour prendre un avantage confortable (44-36). Au retour du vestiaire, l'Asvel a infligé un 7-0 (51-36) emmené par le solide Joffrey Lauvergne (16 points et 2 rebonds). Privés du pivot Vitalis Chikoko et d'Hugo Invernizzi, tous les deux touchés à la cheville, les Strasbourgeois de Troy Caupain (11 points, 4 passes) ont compté jusqu'à 18 points de retard (59-41) et ont réussi à grapiller quelques possessions dans le troisième quart (69-58). Mais la SIG, portée par Brice Dessert (15 points, 5 rebonds) et Amadou Sow (12 points, 7 rebonds), est rapidement retombée dans ses travers en fin de match, sans solution face aux joueurs de Pierric Poupet. Théo Malédon (16 points, 4 rebonds, 4 passes) termine meilleur marqueur du match, à égalité avec Lauvergne et Roberson qui réalise un double-double (14 points, 13 rebonds). L'autre affiche des demi-finales de Leaders Cup réunira Le Mans et Saint-Quentin, tous deux surprenants tombeurs des co-leaders de Betclic Élite, Cholet (93-91) et Paris (86-92), un peu plus tôt dans la journée.





Asvel Strasbourg Leaders Cup Basket-Ball

