Astuces des diététiciennes pour rester bien hydraté pendant la canicule

Face aux vagues de chaleur, l'hydratation est primordiale. Des professionnelles de la nutrition livrent leurs conseils pratiques pour boire suffisamment d'eau sans effort au quotidien, reconnaître les signes de déshydratation et réagir en cas de coup de chaleur.

Les périodes de fortes chaleurs, comme la canicule qui a touché la France en juin 2026, mettent le corps humain à rude épreuve. La déshydratation , l'épuisement et le coup de chaleur sont des risques réels qui peuvent se déclencher rapidement.

Or, maintenir une hydratation suffisante au quotidien reste un défi pour beaucoup de personnes. Pourtant, l'eau est essentielle : elle compose près de 60 % de notre poids corporel et participe à des fonctions vitales comme la régulation de la température, la digestion ou l'élimination des déchets. Un simple manque d'hydratation suffit à faire chuter l'énergie, la concentration et l'humeur. Les besoins en eau varient selon chaque individu et augmentent considérablement avec la chaleur et l'effort physique.

Pour aider à relever ce défi, des diététiciennes ont partagé leurs astuces pratiques afin de s'hydrater facilement et sans contrainte throughout the journée. L'une des recommandations principales est de garder sa source d'hydratation toujours à portée de vue. Carrie Gabriel, diététicienne, conseille d'utiliser une bouteille d'eau colorée ou au design original, que l'on place sur son bureau, dans sa voiture ou sur sa table de chevet. Cette simple visibilité agit comme un rappel constant.

Une autre astuce, suggérée par Kelsey Kalenderian, consiste à boire un verre d'eau à chaque repas ou collation. Cela favorise non seulement la digestion, mais aide aussi à mieux distinguer les signes de la soif de ceux de la faim. Cette méthode permet de prendre de petites gorgées régulièrement throughout la journée, au lieu de devoir absorber de grandes quantités d'un coup, ce qui est moins efficace.

La clé, selon les experts, est d'adopter une stratégie d'hydratation qui devienne une habitude régulière et intégrée à son mode de vie. Il est crucial de reconnaître les premiers signes de déshydratation, surtout en période de canicule. Ceux-ci incluent une soif intense, des lèvres sèches et une fatigue anormale. Si rien n'est fait, d'autres symptômes peuvent survenir : maux de tête, vertiges, désorientation, regard terne, urines moins fréquentes et plus foncées, voire des troubles de la conscience.

Les populations les plus vulnérables sont les sportifs, les travailleurs en extérieur, les nourrissons et les personnes âgées, car la sensation de soif est souvent atténuée avec l'âge. Concernant le coup de chaleur, il ne faut pas le confondre avec une simple fatigue. Ses signes avant-coureurs sont une température corporelle dépassant 39°C, des maux de tête, des nausées, de la confusion, un pouls accéléré et une peau rouge et chaude.

En cas de doute, il faut appeler immédiatement les secours (15 ou 112). En attendant leur arrivée, il faut déplacer la personne dans un lieu frais, la déshabiller et l'asperger d'eau fraîche tout en ventilant la pièce





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