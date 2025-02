Astuce maquillage : Le fard à paupières mat pour un regard lumineux après 40 ans

Évitez les faux pas de maquillage et accentuez votre regard après 40 ans grâce à cette astuce simple : optez pour un fard à paupières mat au lieu d'un eyeliner liquide. Découvrez pourquoi cette astuce est si efficace !

Envie de rehausser votre regard ? Voici une astuce de maquilleuse pro, éviter toute bavure ou faux pas, après 40 ans. Les yeux sont l'une des premières zones du visage qui montrent des signes de vieillissement. Ainsi, à partir de 40 ans, la peau de nos paupières commence à montrer les signes du temps, avec l'apparition de petites ridules et d'un relâchement cutané, et délicate.

Pour beaucoup, l'application du fard à paupières peut alors devenir un défi : comment créer un regard lumineux sans accentuer les imperfections ou marquer les rides ? La réponse à cette question pourrait bien résider dans une astuce toute simple, mais particulièrement efficace : utiliser un fard à paupières mat à la place d'un liner liquide ou d'un liner feutre classique.L'apparition de rides ou de ridules autour des yeux est tout à fait normal et fait partie des signes du vieillissement. Le fait de rechercher ou mieux maquillée est donc uniquement pour fière allure et non pas condamner le fait de prendre de l'âge ! Passé 40 ans, l'application du fard à paupières peut par exemple devenir complexe ou contraignante… tout simplement, car la surface de la paupière n'est plus aussi lisse qu'auparavant. Pour que cela redevienne une partie de plaisir, l'experte en beauté Courtney McBride Spencer a publié sur TikTok, une vidéo dans laquelle elle livre une astuce 2-en-1. La première consiste à miser sur un fard à paupières mat et à zapper à la fois l'eyeliner liquide et les fards à paupières irisé. Les fards à paupières irisés, pailletés ou scintillants, bien qu'ils apportent une belle lumière et un éclat immédiat, peuvent parfois accentuer les ridules et les signes de fatigue. En effet, les reflets lumineux et les paillettes captent la lumière de manière à souligner la texture de la peau. Résultat : donnant un effet visuel moins flatteur, surtout sur les paupières plus sensibles ou mûres. Dans le même temps, l'eyeliner noir classique peut rapidement 'baver' sur cette surface marquée par les ridules. Voilà pourquoi le fait de tracer un brun foncé ou noir charbonneux, à l'aide d'un fard mat serait plus judicieux.On peut apporter de petites modifications à notre maquillage qui nous aideront à obtenir une apparence plus jeune. Les jours des eyeliners noirs épais appartiennent au passé. Un eye liner trop prononcé n'ira que nous faire paraître plus âgées et réduire l'apparence de nos yeux. Au lieu de cela, utilisez un fard mat marron ou la couleur que vous préférez et adoucissez-le avec la partie effilée d'un pinceau à fard à paupières pour créer l'eye-liner parfait pour celles d'entre nous qui ont plus de 40 ans. Le fait de simplement remplacer ce trait d'eye-liner noir par un trait réalisé au fard à paupières mat va instantanément créer un rendu maîtrisé et moderne, tout en habillant la paupière d'un joli manteau marron, gris ou noir, sans pour autant durcir les traits. Dans la vidéo, l'experte démontre la simplicité d'ajouter un fard à paupières brun mat moyen sur la ligne supérieure et la ligne inférieure des cils avant d'estomper soigneusement le tout. Résultat : un regard de biche, un effet plus estompé et charbonneux et rendu beaucoup plus moderne et impeccable.





grazia_fr

