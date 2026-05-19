Astrologie : Tendances de la semaine

Ce texte fournit des conseils astraux pour la semaine en fonction des signes du zodiaque. Il aborde les domaines de l'amour, du travail, de la santé et de l'humeur.

Par rapport à l'argent et au travail, vous ne manquerez pas de détermination. Vous allez au bout de vos objectifs. Votre confiance en vous et votre dynamisme seront vos meilleurs atouts.

Le climat astral favorisera vos démarches. Ce sera le moment d'établir de nouveaux contacts. A propos de l'amour, en famille, il vous faudra prendre des décisions mais vous manquerez d'enthousiasme. En couple, l'ambiance planétaire vous promet de merveilleux moments de complicité.

Célibataire, vos affaires de cœur seront en stand-by. Niveau humeur, journée assez quelconque. Niveau santé, vous allez récupérer un bien meilleur tonus et votre moral sera en hausse. Côté amour, libéré de certaines contraintes qui vous mettaient dans une situation amoureuse compliquée, vous pourriez décider d'officialiser certains liens restés discrets jusqu'à présent.

En ce qui concerne l'argent et le travail, la patience sera de mise dans le domaine professionnel. Des amis peuvent vous aider à obtenir quelques succès, mais les résultats concrets se feront un peu attendre. Il faudra tout donner pour parvenir à vos fins. Niveau santé, vous bénéficiez d'une bonne résistance face aux virus environnants





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